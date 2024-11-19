Kerkük’ün Türk kimliği değiştiriliyor!

Nüfus sayımı için binlerce PKK’lı ve Peşmerge nüfusu kaydırılıyor

Bir evde yüz kişinin yaşadığı gösteriliyor, olacak gibi değil

Kerkük’te dün topu kayıtlarını yakıp, çalanlar, bugün yarım bıraktıkları işi tamamlamak istiyor. Bugün Kerkük’e onbinlerce kaçak Kürt yarın yapılacak sayım için giriş yaptı. 2003’ten beridir Kerkük’e 500 binden fazla kaçak Kürt yerleştirilmiş oldu.

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Kerkük’ün kimliği değiştirilmek isteniyor!

Irak’ta yapılacak genel nüfus sayımına saatler kala Erbil ve Süleymaniye’den on binlerce Peşmerge Kerkük’e getirilmeye başlandı. Kerküklü olmayan kaçak Kürtler, nüfus sayımı ile birlikte Kerkük nüfusuna kayıt ettirilip seçimlerde oy kullanmaları sağlanacak.

Kerkük’ün BARZANİSTAN-TALABANİSTAN toprağı yapılması için yarın sözde bir nüfus sayımı yapılıyor!

Türkiye’nin sessizliğinin de verdiği cesaret ile yarın yapılacak nüfus sayımı için Kerkük’e çok çok büyük bir PKK’lı ve Peşmerge nüfusu kaydırılıyor.

Erbil ve Süleymaniye şehirlerinden olan Kürtlerin Kerkük’e sevkiyatı gerçekleşiyor.

Kerkük’te yaşayan yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre;

Yarın 20 Kasım 2024 günü Irakta yaklaşık 35 yıldan beri yapılamayan nüfus sayımı yapılıyor. Kerkük’te Kürt nüfusunu artırmak isteyen kuzey Irak Partileri ise çok sayıda Kürt vatandaşlarını bir kaç günden beri Kerkük’e göndermekteler. Hatta Irak vatandaşı olmayan ve komşu ülkelerden gelip te kuzey Irakta yaşayan Türkiye, Suriye ve İran Kürtlerini de Irak vatandaşları göstererek Kerküke yoğun bir şekilde gönderdiler.

Biz Türkmenler ise durumdan rahatsız olduğumuz u çeşitli vesilelerle bildirildi.

Aslında Irak’ta bugünden itibaren şehirlerarası yolculuk hareketlerinin kapanmaları gerekiyor idi. Ancak Kerkük yoğun bir Kürt akını gerekçesi ile KYB’li Vali şehre girişleri gece 24 kadar uzattı.

Az önce Irak Başbakanlığından Kerkük Valiliği’ne yeni bir talimat gelmiş. Her evde en fazla 15 kişi yazılabilir, fazlasına izin verilmez. Bu talimat Türkmenleri tatmin etmek için gönderilmiş.

Çünkü bazı evler de çok sayıda kişilerin yaşadıkları gösteriyor. Bazı evlerde yüzün üzerinde kişi gösteriyor.

Sayımdan dolayı Irakta sokağa çıkma yasağı 21/11/2024 günü akşam sona erer. O saatlerde binlerce araba Kerkük’ten kuzeye doğru gider kayıt altına almak gerekir.

Hepsi sistematik işliyor.

İlk önce Kerkük’teki Nüfûs ve Tapu müdürlüklerini kundakladılar.

Kerkük’ün Türklüğünü ispat eden belgeleri yaktılar.

Kerkük’te Türklerin yaşadığı bölgelerde terör saldırıları ile insanları bezdirdiler.

Türklerin göç etmesi için; terör olayları, katliam, fidye talebi, kaçırma ve işkenceler ile yıldırma politikasını yaptılar.

Türk bölgelerine PKK, Peşmerge ve IŞİD teröristlerini sokup işgal etmeye kalkıştılar.

Türk nüfûsunu bilinçli olarak binlerce yıldır Türk olan bölgelerden göç ettirdiler.

Türklerin yerine Kürtleri getirdiler. İmkân sağlayıp, memuriyet verip, Kürtlere arsalar dağıttılar.

Türkmeneli’den göç eden Türklerin yerine; Suriye, İran ve Türkiye’den Kürtleri getirdiler. Vatandaşlık verdiler.

Sahte vatandaşlık alan bu Kürtler ise, bugün Kerkük’e gelip, Kerkük’te çok olduklarını iddia ediyorlar.

Yapılacak olan Nüfûs sayımı ile asırlarca Türk yurdu olan Kerkük’ün kimliğini değiştirecekler. Irak’ta Türk olmanın serüveni bu işte. Süre gelen hükümetler ve eşkiya yapılar, her zaman Türklüğe kasıtlı davranıp, Türkmeneli’den Türk kimliğini silmeye çalıştılar.