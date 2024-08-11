Bomba İddia! Hadise ve Okan Buruk Aşk Mı Yaşıyor?

Yılın magazin bombası geldi. Hadise ve Okan Buruk’un aşk yaşadığı iddia edildi.

Şarkıcı Hadise’nin ismi geçtiğimiz günlerde oyuncu Kerem Bürsin ile anılmıştı. Ancak ikili bu iddiaları yalanlamış ve yakın arkadaş olduklarını söylemişti. Özel hayatı ile de sık sık gündeme gelmeye devam eden Hadise’nin adı bu defa bomba bir isimle anılıyor. Hadise’nin Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı öne sürülüyor. Okan Buruk, eşi Nihan Buruk’tan geçtiğimiz aylarda boşanmıştı.

Yılın bomba Aşk iddiası Hadise ve Okan Buruk için geldi. Özel hayatı ile sık sık gündeme gelen şarkıcı Hadise’nin, Galatasaray’ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Okan Buruk eşi Nihan Buruk’tan bir süre önce boşanmıştı. Magazin basınında yer alan iddiaya göre boşanmanın ardından Hadise ve Okan Buruk Arasında aşk başladı. Ancak şu ana kadar her iki taraftan da iddiaları doğrulayan bir açıklama gelmedi