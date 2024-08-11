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Sosyal Medya Fenomeni Oğuzhan Akdoğan’ın Milyonlarca Takipçili Instagram Hesabı Kapandı

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Instagram’a getirilen erişim engeli dün akşam saatlerinde kaldırıldı. Ancak sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan büyük bir şok yaşadı. Alpdoğan’ın milyonlarca takipçili Instagram hesabı kapatıldı.

Türkiye’de 2 Ağustos tarihinde Instagram’a erişim engeli getirilmişti. Erişim engelinin kaldırılması için Instagram ve Türkiye arasında görüşmelerin ardından dün akşam saatlerinde açıklama yapılmış ve erişim yeniden açılmıştı. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, Instagram’ın bundan sonra haber vermeden Türk kullanıcılarının hesaplarını kapatamayacağını söylemişti. Ancak erişim engeli kalkar kalkmaz sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan’ın Instagram hesabı kapatıldı.

1.5 MİLYON TAKİPÇİ İLE HESABI KAPANDI

Meta ve hükümet yetkilileri arasında yapılan görüşmelerin ardından Instagram dün akşamdan itibaren yeniden erişime açıldı.

Ancak sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, hesabına giriş yapmak isteyince büyük bir şok yaşadı. Alpdoğan’ın bir buçuk milyon takipçili Instagram hesabı herhangi bir gerekçe gösterilmeden kapatıldı.

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Twitter üzerinden paylaşım yapan Alpdoğan, “Instagram hesabımı hiçbir şey yokken kalıcı kapatmış. Aloo yetkililer açın hesabımı içeride 1,5 milyon takipçi kaldı alooo” ifadelerini kullandı.

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