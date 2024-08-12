Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılmıştı! Müjde Uzman Kriz Geçirerek Hastaneye Kaldırıldı

Magazin 10 Ağustos 2024

Netflix’te Şahmaran 2. sezonu ile yayınlandı. Şahmaran dizisinin yeni sezonunda en çok merak edilen ise Lilith karakteri oldu. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı Şahmaran dizisi, yeni sezonu ile netflix’te izleyici karşısına çıktı. İlk sezonu ile izlenme rekorları kıran dizinin 2. Sezonu da Çok beğenildi. Ancak Şahmaran dizisinde bir detay izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Dizide […]