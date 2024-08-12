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Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılmıştı! Müjde Uzman Kriz Geçirerek Hastaneye Kaldırıldı

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Tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıklayarak rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Müjde Uzman hastaneye kaldırıldı. Tatil için gittiği Çeşme’de sağlık sorunları yaşayan Uzman’ın son durumu merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Alev karakteriyle ekranlarda fırtına gibi esen güzel oyuncu Müjde Uzman’dan kötü haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda tükenmişlik sendromu yaşadığını belirterek Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılık kararı aldığını açıklayan oyuncu tatil sırasında hastaneye kaldırıldı. Çeşme’de tatil yapan Müjde Uzman’ın astım krizi geçirdiği öğrenildi.

MÜJDE UZMAN’IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Çeşme’de tatil sırasında astım krizi geçiren Müjde Uzman, son durumuna ilişkin de sosyal medyadan açıklama yaptı. Uzman açıklamasında  “Astımdan cortlayınca… Neyse ki Hasan hemşire var. Hızır gibi yetişti ama gidemedim. Bu Çeşme beni göndermiyor hep,” ifadelerini kullandı.

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Merve Aydın
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