“Sıfır Bir” Dizisi Oyuncusu Taner Adakaner Silahlı Saldırıda Yaralandı

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, “Sıfır Bir” dizisi oyuncusu Taner Adakaner’i hedef aldı. Adakaner, sahibi olduğu paça salonunda otururken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından vuruldu. Olay, mahallede büyük bir şok yaratırken, Adakaner’in sağlık durumu merak konusu oldu.
Olay, Döşeme Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Taner Adakaner’in sahibi olduğu paça salonuna hızla giren bir şüpheli, Adakaner’in çay içtiği sırada ona ateş açtı. Sırtına isabet eden kurşunla yere yığılan Adakaner, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Saldırı sonucu sırtından vurulan Taner Adakaner, özel bir araçla hastaneye kaldırılarak acil ameliyata alındı. Hastaneden gelen ilk bilgilere göre, oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ameliyatın ardından sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Polis, saldırının nedenini ve saldırganın kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın yaşandığı paça salonu ve çevresi güvenlik çemberine alınarak delil toplama işlemi yapıldı.
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