Kadir İnanır felç mi oldu? İşte Son sağlık durumu

Kadir İnanır son dönemlerde sağlık sorunları ile sık sık gündeme geliyor. Uzun süredir tedavi altında olan Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin yeni iddialar da gündemde. Yeşilçam’ın efsane isminin felç kaldığı yönünde çıkan haberler hayranlarını da endişelendirdi. Peki Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır felç mi kaldı? İşte Kadir İnanır’ın son durumuna ilişkin yeni açıklama…
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Kadir İnanır, Mart ayında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Beyin damarlarından birine pıhtı atması nedeniyle acilen ameliyata alınan 75 yaşındaki İnanır, ameliyat sonrası tedavi sürecine devam ediyor. Sanatçının sağlık durumu ile ilgili felç iddiaları gündeme gelirken, bu iddialara en net yanıt hayat arkadaşı Jülide Kural’dan geldi.
Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Beyin damarlarından birinde oluşan pıhtı nedeniyle acil ameliyata alınan İnanır, 27 Mart Çarşamba günü doktorlar tarafından uyandırıldı ve 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarıldı. Mart ayında yaşadığı bu ciddi sağlık sorununun ardından taburcu edilen İnanır, tedavisine devam edilmek üzere yeniden hastaneye yatırıldı.
Sanatçının sağ kol ve bacağının felç olduğu iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ancak bu iddiaları yalanlayan Jülide Kural, Kadir İnanır’ın tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti. Kural, “Kadir’in tedavisi olumlu şekilde sürüyor. Böyle haberlerin nereden çıktığını anlayamıyorum. Elbette zor bir süreçten geçiyor, ancak güçlü iradesi sayesinde daha iyi olacak. Lütfen yalan haberlere itibar etmeyin,” diyerek, sanatçının durumu hakkında net bilgi verdi.
İlgili Haberler
Yılın magazin bombası geldi. Hadise ve Okan Buruk’un aşk yaşadığı iddia edildi. Şarkıcı Hadise’nin ismi geçtiğimiz günlerde oyuncu Kerem Bürsin ile anılmıştı. Ancak ikili bu iddiaları yalanlamış ve yakın arkadaş olduklarını söylemişti. Özel hayatı ile de sık sık gündeme gelmeye devam eden Hadise’nin adı bu defa bomba bir isimle anılıyor. Hadise’nin Galatasaray’ın teknik direktörü Okan […]
Instagram’a getirilen erişim engeli dün akşam saatlerinde kaldırıldı. Ancak sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan büyük bir şok yaşadı. Alpdoğan’ın milyonlarca takipçili Instagram hesabı kapatıldı. Türkiye’de 2 Ağustos tarihinde Instagram’a erişim engeli getirilmişti. Erişim engelinin kaldırılması için Instagram ve Türkiye arasında görüşmelerin ardından dün akşam saatlerinde açıklama yapılmış ve erişim yeniden açılmıştı. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, […]
Türkiye genelinde büyük bir şaşkınlığa yol açan Instagram erişim engeli, sonunda kaldırıldı. Ünlü isim Demet Akalın, engelin kalkması için yaptığı paylaşımlar sonrası Instagram ekibinden teşekkür mesajı aldığını açıkladı. Instagram’ın Türkiye’deki erişim engeli, sosyal medya kullanıcılarını ve özellikle influencerları büyük bir boşluğa düşürdü. Sosyal medya, birçok kişi için vazgeçilmez bir platform haline gelirken, Instagram’a getirilen erişim […]
Show TV’de geçtiğimiz sezona damga vuran dizi Bahar’ın yeni sezon tarihi belli oldu. Bahar dizisi yepyeni oyuncu kadrosu ile ekrana dönecek. Show TV’de ekrana gelen ve başrollerini Buğra Gülsoy, Demet Evgar Birgül Mehmet yılmazak gibi isimlerin paylaştığı Bahar dizisi yeni sezonu ile heyecanla bekleniyor. Bahar dizisinin merakla beklenen yeni sezon tarihi açıklandı. 2. Sezon çekimleri […]