Kadir İnanır felç mi oldu? İşte Son sağlık durumu

Usta sanatçı Kadir İnanır’ın sağlık durumu merak ediliyor. Son olarak inme nedeniyle hastaneye kaldırılan İnanır hakkında gündeme gelen iddialar hayranlarını endişelendirdi. İşte Kadir İnanır’ın son sağlık durumu…

Kadir İnanır son dönemlerde sağlık sorunları ile sık sık gündeme geliyor. Uzun süredir tedavi altında olan Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin yeni iddialar da gündemde. Yeşilçam’ın efsane isminin felç kaldığı yönünde çıkan haberler hayranlarını da endişelendirdi. Peki Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır felç mi kaldı? İşte Kadir İnanır’ın son durumuna ilişkin yeni açıklama…

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Kadir İnanır, Mart ayında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Beyin damarlarından birine pıhtı atması nedeniyle acilen ameliyata alınan 75 yaşındaki İnanır, ameliyat sonrası tedavi sürecine devam ediyor. Sanatçının sağlık durumu ile ilgili felç iddiaları gündeme gelirken, bu iddialara en net yanıt hayat arkadaşı Jülide Kural’dan geldi.

TEDAVİ SÜRECİ VE AMELİYAT

Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Beyin damarlarından birinde oluşan pıhtı nedeniyle acil ameliyata alınan İnanır, 27 Mart Çarşamba günü doktorlar tarafından uyandırıldı ve 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarıldı. Mart ayında yaşadığı bu ciddi sağlık sorununun ardından taburcu edilen İnanır, tedavisine devam edilmek üzere yeniden hastaneye yatırıldı.

FELÇ İDDİALARINA YALANLAMA

Sanatçının sağ kol ve bacağının felç olduğu iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ancak bu iddiaları yalanlayan Jülide Kural, Kadir İnanır’ın tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti. Kural, “Kadir’in tedavisi olumlu şekilde sürüyor. Böyle haberlerin nereden çıktığını anlayamıyorum. Elbette zor bir süreçten geçiyor, ancak güçlü iradesi sayesinde daha iyi olacak. Lütfen yalan haberlere itibar etmeyin,” diyerek, sanatçının durumu hakkında net bilgi verdi.