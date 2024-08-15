Yeşilçam’ın Efsane Oyuncusu Aydemir Akbaş Yoğun Bakımda

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Aydemir Akbaş, kanserle verdiği mücadelenin ardından yoğun bakıma alındı. 45 yıllık yakın dostu İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla Akbaş’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve sevenlerinden dua istedi. Bu üzücü haber, Akbaş’ın hayranları ve dostları arasında büyük bir üzüntü yarattı.
İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında Aydemir Akbaş ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda… Siz değerli sevenlerimden Aydoşuma dua bekliyorum. Saygılarımla…” ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, Akbaş’ın sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.
Aydemir Akbaş, daha önce de gırtlak kanserini yenmiş, ancak geçtiğimiz yılın ocak ayında kansere tekrar yakalandığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim. Yazmaya ve çalışmaya devam,” demişti. Akbaş’ın bu mücadeleci ruhu, hayranları tarafından takdirle karşılanmıştı.
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