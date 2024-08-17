Ünlü Yazar ve Sunucu Ayşenur Yazıcı Yoğun Bakıma Alındı

Ünlü Yazar ve sunucu Ayşenur Yazıcı, yaşadığı sağlık sorunları sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Yazıcı’nın oğlu Kerem Kürşat, sosyal medyadan annesi için kan bağışı yardımı istedi.

Gündüz kuşağında sunduğu programlarla tanınan yazar ve sunucu Ayşenur Yazıcı yoğun bakıma alındı. Haberi oğlu Kerem Kürşat, sosyal medya hesabından duyurdu. Annesi için kan bağışı çağrısı yapan Kürşat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İyi akşamlar. Annem Ayşenur Süral Yazıcı 2 gündür Yoğun bakım servisinde yatmaktadır. Hastaneden çok bulunan bir kan olmadığını söylediler arayıp. Kan grubu AB Rh+ Anadolu yakasında olan herhangi bir Kızılay merkezine ‘Ayşenur Süral Yazıcı adına Başkent Üniversitesi Anadolu yakasındaki için’ olduğunu belirterek yarın 3 ünite kan bulmamız gerekiyor. Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var.” İfadelerini kullandı.