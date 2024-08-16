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Dilan Polat davasında yeni gelişme! Gizli tanık belgeleri teslim etmeye karar verdi

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Dilan-Engin Polat davasında sıcak gelişme var. Davanın başlamasına sayılı günler kala gizli tanıktan itiraf mektubu geldi.

Dilan Engin Polat davası için geri sayım devam ederken davanın seyrini değiştirecek önemli bir haber geldi. Eylül ayında görülecek dava öncesi gizli tanık dosyaya yeni bir itiraf mektubu gönderdi. 3 sayfalık mektupta yasa dışı bahis ile ilgili tüm detayları bildiğini iddia eden gizli tanık, tüm delil ve belgeleri de mahkemeye teslim edeceğini dile getirdi.

İTİRAF MEKTUBU DOSYAYA GİRDİ

Dilan Engin Polat davasının başlamasına günler kala gizli tanığın itiraf mektubu dosyaya girdi. Gizli tanık mektubunda artık gizlenmek istediğini belirtirken, ifadesinin de sanık olarak alınmasını istedi. Buzdağının hepsini açıklayacağını ve belgeleri mahkemeye sunacağını belirten gizli tanığın 3 sayfalık mektubu dosyaya eklendi.

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Tüm sistemi kendisinin kurduğunu belirten gizli tanık, yasa dışı bahisten kazandığı paraları da mahkemeye teslim edeceğini belirten gizli tanık, “Bu ihanetin cezasını biz de dahil suçu işleyen hepimiz çekelim” ifadelerini kullandı.

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Merve Aydın
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