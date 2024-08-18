Sandık Kokusu Yeni Sezon Tarihi Açıklandı! Bomba Oyuncular Kadroya Katıldı

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Dizinin ana oyuncu kadrosuna sevilen isimler de katıldı.

Show TV’de geçtiğimiz sezonun ortalarında başlayan Sandık Kokusu dizisi izleyicinin dikkatini çekmiş ve yeni sezon onayı almayı da başarmıştı. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Uğur Yücel, Necip Memilli gibi güçlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Sandık Kokusu dizisinin yeni sezonu heyecanla beklenirken açıklama geldi. Sandık Kokusu 2. sezon yayın tarihi belli oldu. Üstelik dizinin kadrosuna birbirinden değerli oyuncular da dahil oldu.

SANDIK KOKUSU YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU

Sandık Kokusu dizisi, kadrosunda yapılan önemli değişiklikler ve yeni hikâye akışıyla 2. sezonuna merhaba demeye hazırlanıyor. Özge Özpirinçci’nin partneri olarak Metin Akdülger yerine Engin Öztürk’ün yer alacağı yeni sezonda, hikâyenin nasıl ilerleyeceği büyük merak uyandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde sete çıkan dizinin yayın tarihi nihayet netleşti.

DİZİNİN YENİ SEZONU EKRANLARA DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş’ın duyurduğu habere göre, Sandık Kokusu dizisi 2. sezonuyla 18 Eylül Çarşamba günü yeniden izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda Özge Özpirinçci’ye Engin Öztürk eşlik edecek ve bu değişiklik, dizinin hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Yeni sezonun nasıl şekilleneceği ve karakterler arasındaki dinamiklerin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.