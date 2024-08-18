Meryem Uzerli Ekrana Dönüyor! 8 Yıl Sonra O Diziyle Anlaştı

Türk televizyonlarına 2011-2013 yılları arasında adeta damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinin Hürrem Sultan’ı Meryem Uzerli izleyicilerden de büyük beğeni toplamıştı. Hem güzelliği hem de sempatikliği ile çok konuşulan oyunculardan olan Meryem Uzerli 8 yıl aranın ardından ekranlara Geri dönmeye hazırlanıyor.
Hürrem Sultan karakteri ile adeta televizyon dizilerinde bir ikon haline gelen Meryem Uzerli’nin NOW TV ekranlarında yayınlanacak olan bir dizi ile anlaşma aşamasında olduğu ortaya çıktı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Meryem Uzerli, NOW TV’nin yeni sezonda yayınlanacak olan ve dönem dizisi olduğu öğrenilen Harika Çılgınlar dizisi ile imza aşamasına geldi.
Meryem Uzerli bu dizi ile anlaşma sağlarsa Muhteşem Yüzyıl dizisinden de rol arkadaşı olan Vahide Perçin’le yeniden bir araya gelmiş olacak.
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