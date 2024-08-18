Aydemir Akbaş Galatasaray bayrağına sarılı tabutu ile son yolculuğuna uğurlanıyor

Yeşilçam’ın Usta ismi Aydemir Akbaş, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşmüştü. 88 yaşındaki usta oyuncu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Uzun süreden beri sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam’ın Usta isimlerinden Aydemir Akbaş kaldırıldığı hastanede Hayatını kaybetmişti. 88 yaşında hayata veda eden Aydemir Akbaş’ın ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Bugün son yolculuğuna uğurlanan usta oyuncu için mezun olduğu Galatasaray Lisesi’nde de anma töreni düzenlendi. Törene katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

Yeşilçam’ın Usta ismi Aydemir Akbaş’tan Geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmiş ve ünlü oyuncu hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncudan gelen kötü haber sanat camiasını adeta yasa boğdu.

Galatasaray taraftarı olan ve aynı zamanda Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Aydemir Akbaş için bugün Galatasaray Lisesi’nde anma töreni düzenlendi. Törene yoğun bir katılım gerçekleşirken gözyaşları da adeta sel oldu.

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Ünlü İsimlerde Aydemir Akbaş için düzenlenen cenaze törenine adına etti. İbrahim Tatlıses, 45 yıllık dostu için Son görevini yerine getirirken gözyaşlarına hakim olamadı. Törende açıklama yapan İbrahim Tatlıses, ‘Benim canımdı. Böyle bir dostu ben daha nasıl bulurum? Böyle bir dost yok, mümkün değil’ dedi.

Tören’e katılan isimlerden olan yapımcı Polat Yağcı da ”Kolpaçino filminde kanser tedavisi görmesine rağmen sete geliyordu. Setten çıkıp hastaneye gidiyordu. Söylediği tek bir şey vardı ‘Ben bu filmi çekmeden ölmeyeceğim’ diyordu. Acı çekmesine, tedavi görmesine rağmen seti bırakmıyordu’ ifadelerini kullandı.

Galatasaray başkanı Dursun Özbek’te törende açıklamalarda bulundu. Aydemir Akbaş’ı kaybetmenin yanında büyük bir Galatasaraylı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Dursun Özbek, ‘Kendisini özleyeceğiz. Işıklar içinde uyusun’ dedi.

Aydemir Akbaş’ın Cenazesi bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak olan öğle namazının ardından Feriköy mezarlığında toprağa verilecek.