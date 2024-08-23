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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Taraftara Transfer Müjdesi! “Kerem Aktürkoğlu Kaptanlık Açıklaması”

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması töreninde transfer süreci ve Kerem Aktürkoğlu’nun kaptanlık durumu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Özbek, transferlerin devam ettiğini ve takımın güçlendirileceğini belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, AHL Pay ile yapılan sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında, taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Özbek, transfer çalışmaları, Kerem Aktürkoğlu’nun kaptanlık durumu ve takımdaki diğer gelişmeler hakkında bilgi verdi.

TRANSFER SÜRECİ VE HEDEFLER

Başkan Özbek, transfer sürecinin devam ettiğini belirterek, Galatasaray’ın hem UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hem de Süper Lig’de başarılı olma hedefi doğrultusunda takımı güçlendirmeye yönelik çalışmalar yaptığını vurguladı. “Transfer sürecinde sonuna kadar içindeyiz. Eksiklerimizi görüyoruz ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda hareket ediyoruz. Hedefimiz, 2025’te 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı kazanmak,” dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN KAPTANLIK DURUMU

Özbek, Kerem Aktürkoğlu’nun kaptanlık durumu ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. İsviçre’deki maçta kaptanlık pazubandını takmayan Kerem Aktürkoğlu’nun bu durumunun transfer sezonunun bitimine kadar belirleneceğini söyledi. “Galatasaray forması giyen herkes, bir kaptan gibi sahada olmalıdır. Transfer sezonunun bitmesiyle birlikte kaptanlık sürecini açıklayacağız,” dedi.

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KAPTANLIK AÇIKLAMALARI

Kerem Aktürkoğlu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayı hatırlatan Özbek, oyuncunun kulübe olan bağlılığını ve kaptanlık görevi olmasa bile her zaman inisiyatif alacağını vurguladı.

DİĞER AÇIKLAMALAR

Özbek, Young Boys maçında beklenmeyen bir sonuç aldıklarını, ancak oyuncuların performansının bir anlık değerlendirmelerle eleştirilmemesi gerektiğini ifade etti. Muslera ve Abdülkerim Bardakcı’nın Galatasaray için önemli oyuncular olduğunu belirtti.

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Merve Aydın
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