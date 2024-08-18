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Ali Koç’a Saldıran Şüpheliye Ev Hapsi Verildi

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Göztepe-Fenerbahçe maçı sırasında Ali Koç’a saldıran şüpheliye verilen ceza belli oldu.

Göztepe-Fenerbahçe maçı sırasında Fenerbahçe başkanı Ali Koç, stada alınmayan taraftarlara destek olmak amacıyla gittiği tribünlerden protokole döndüğü sırada saldırıya uğramıştı. Ali Koç’u arkasından iten ve yere düşmesine neden olan Fatih Özkan gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliye mahkeme tarafından ev hep hapsi cezası verildi.

ÖNCEKİ SUÇLARI KAN DONDURDU

Diğer yandan Ali Koç’a saldıran Fatih Özkan’ın ilk vukuatı olmadığı da ortaya çıktı. 27 Kasım 2022 tarihinde Göztepe ve Altay arasında oynanan olaylı İzmir derbisi Sonrasında da Fatih Özkan’ın kaç tane adam öldürmeye teşebbüse yardım suçundan yargılananlar arasında bulunduğu ve davanın ilerleyen aşamalarında adli kontrol şartı ile serbest kaldığı ortaya çıktı.

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Merve Aydın
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