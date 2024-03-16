Artan sigara kullanımı kadınlarda akciğer kanseri vakalarını tetikliyor

Kadınlarda akciğer kanseri her geçen gün artıyor. Uzmanlar, artan sigara kullanımı nedeniyle son yıllarda hastalığın kadınlarda görülme oranının yükseldiğini vurguladı.

Kadınlarda sigara kullanımındaki artış, akciğer kanseri vakalarının sayısında önemli bir yükselişe yol açıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nin başhekimi ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş, konuya ilişkin endişe verici bir tablo çizdi.

Sigara ve Akciğer Kanseri İlişkisi

Prof. Dr. Tekinbaş, sigara kullanımının kadınlar arasında giderek yaygınlaşmasıyla birlikte, akciğer kanseri vakalarının da arttığına dikkat çekti. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde bu vakaların daha yoğun görüldüğünü belirten Tekinbaş, sigara alışkanlığının kanser vakalarının artışında önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Erken Teşhisin Önemi

Günümüzde akciğer kanseri vakalarının daha sık tanı almasının, tıptaki ilerlemeler ve erken teşhis yöntemlerinin gelişmesinden kaynaklandığını ifade eden Tekinbaş, hastalığın erken evrede teşhis edilmesiyle tedavi şansının arttığını belirtti.

Elektronik Sigaranın Zararları

Elektronik sigara kullanımının da benzer şekilde akciğer sağlığını tehdit ettiğini belirten Tekinbaş, bu ürünlerin kanser riskini azalttığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu kaydetti. Elektronik sigaranın, kanser dahil birçok sağlık sorununa yol açabileceğini vurguladı.

Akciğer Sağlığını Koruma Önerileri

Prof. Dr. Tekinbaş, akciğer sağlığını korumak için sigara kullanımından kaçınılması, çevresel faktörlerden korunulması ve düzenli fiziksel aktivite yapılmasının önemine değindi. Ayrıca, çalışma ortamında uygun koruyucu ekipmanların kullanılması gerektiğine işaret etti.

Tek Akciğerle Yaşam Mümkün

Tekinbaş, akciğer kanseri nedeniyle yapılan ameliyatlar sonucunda bir akciğerin alınması durumunda bile hastaların sağlıklı bir yaşam sürdürebileceğini belirtti. KTÜ Farabi Hastanesi’nin, akciğer kanseri tedavisinde Türkiye’de önemli bir merkez olduğunu ve bu tür ameliyatların başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.