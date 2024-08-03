Son 5 Gün! Tarım Kredi’de Çılgın İndirim Başladı

Her an Kredi Market aktüel ürünler fırsatları başladı. ağustos ayına özel yeni indirimli ürünler listesini duyuran ünlü marketler zincirinde kampanya 8 Ağustos tarihine kadar devam edecek. tarım Kredi’nin yeni indirimli üstesinde süt ve süt ürünleri öne çıkıyor. özellikle peynir çeşitleri dev indirimden. Peki Tarım Kredi indirimli ürünler listesinde neler var? Tarım Kredi yeni aktüel ürünler kataloğu ve indirimli fiyat listesi haberimizde…
Tarım Kredi Market Ağustos indirimleri başladı. Türkiye’nin 81 ilinde mağazası bulunan ve her geçen gün Market sayısını arttıran Tarım Kredi de bu hafta peynir çeşitlerindeki indirimli ürünler öne çıkıyor. Peki bu hafta tarım Kredi’de hangi ürünler indirimde? Tarım Kredi indirimli ürünler listesi ve detaylar haberimizde…
Ağustos ayına bomba gibi bir indirim kampanyası ile başlayan Tarım Kredi Kooperatif markette özellikle peynir çeşitleri öne çıkan indirimli ürünler oldu. Tarım Kredi indirim listesinde yer alan indirimli ürünler şöyle:
TK olgunlaştırılmış beyaz peynir: 135 TL
TK Erzincan tulum peyniri: 109 TL
TK Taze yuvarlak kaşar: 249 TL
Tarsüt Tost peynir: 335 TL
Tarsüt taze kaşar peynir: 155 TL
Tarsüt tost peyniri 400 g: 85 TL
İçim kefir 1L: 45 TL
TK ayran: 4,90 TL
TK tava yoğurt: 45 TL
Tarım Kredi Kooperatif Market’in indirimlerinde son 5 güne girildi. 8 Ağustos’a kadar sürecek olan indirimli ürünlerde aynı zamanda atıştırmalık ürünlerde çok hesaplı fiyatlarla sizlerle buluşacak. Tarım Kredi indirim listesinde, Ülker Çizi kraker 27,90 TL, Siyah ay çekirdeği 54,90 TL, Ülker Hanımeller kurabiye 16,90 TL ve Patos Mısır cipsi 26,90 TL Fiyat etiketi ile satışa çıkıyor.
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