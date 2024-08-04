Yaz Ortasında KARAKIŞ Sürprizi! Lapa Lapa Kar Tarihi Verildi

Küresel ısınma sebebiyle tüm dünya en sıcak yaz aylarını yaşıyor. Ülkemizde de Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası nedeniyle aşırı sıcaklıklar etkisini gösteriyor. Hatta Temmuz ayında bazı illerimizde 60 dereceye kadar sıcaklık ölçüldü. Hava sıcaklıkları vatandaşları da mağdur ederken Bugünlerde yeni bir Afrika sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı. Yaz aylarını sevmeyenler, sıcaktan bunalanlar ise kış ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor.
Dünya her geçen gün küresel ısınmayı daha da derinden hissetmeye başladı. Aşırı sıcaklar Haziran ayının ilk gününden bu yana etkisini gösterirken hem ülkemizde hem de tüm dünyada son yılların en sıcak yaz mevsimi yaşanıyor. Bir yandan da yağış felaketleri dünyayı sarmış durumda. Hindistan ve Pakistan’da Muson yağmurları sebebiyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore’de de sel felaketi yaşandı. Bir yandan sıcak havalarla mücadele devam ederken bir yandan da kış ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor.
Türkiye’de sıcaktan bunalan vatandaşlar için yeni açıklama yapıldı. 2024-2025 kış tarihi verildi. Sosyal medya platformu x üzerinden Hava durumuna ilişkin yayınlar yapan Hava Forum sayfası, 2024 yaz mevsiminin biteceği tarihi açıkladı. Hava Forum tarafından yapılan paylaşıma göre 50 gün sonra Türkiye’de yaz ayları bitiyor.
Üstelik bu yıl kış aylarında havanın sert geçmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl bildiğiniz üzere beklenen kış etkili olmamış, özellikle Büyük şehirlerde kar yağışı neredeyse hiç görülmemişti. Ancak Hava Forum, bu yıl kapalı sisli puslu Karlı havaların etkili olacağını duyurdu. Artık Türkiye’de sıcak havaların bitmesine ve kış mevsiminin başlamasına 50 gün kaldı. Kış aylarını sevenlerin 50 gün daha sabretmesi gerekecek.
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