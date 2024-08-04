Instagram kalıcı olarak kapandı mı? Süre doldu, şimdi ne olacak?

Türkiye’de Instagram’a erişim engeli getirilmesinin üstünden 48 saat geçti. Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformuna VPN değişikliği ile erişilebiliyor. Ancak bunu da herkes tercih etmiyor. Peki şimdi ne olacak? Instagram kalıcı olarak kapanacak mı? Türkiye’de Instagram yasağı ile ilgili son durum haberimizde…
BTK kararı ile Türkiye’de Instagram’a erişim 2 Ağustos’ta durduruldu. Yani 48 saatten fazla süredir Türkiye’de vatandaşlar Instagram’a giriş yapamıyor. Birçok kullanıcı VPN uygulamaları ile Instagram kullanmaya devam ediyor. Ancak bunun da bazı tehlikeleri yok değil. Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram’ın ne zaman açılacağı ise merak konusu. Peki Instagram açılacak mı? Instagram kalıcı olarak mı kapandı?
Türkiye’de Instagram neden kapatıldı sorusunun yanıtı meraklı araştırılıyordu. BTK tarafından yapılan açıklamaya göre Instagram’a erişim engeli, katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle getirildi. Türkiye’de Instagram’a erişim re’sen engellenirken mahkeme kararı henüz çıkmadı. Ancak katalog suçlar nedeniyle engellendiği için Instagram yasağına mahkeme kararı çıkarılması da gerekmiyor.
Birçok kullanıcı 48 saatin dolması ile birlikte mahkeme kararı alınmadığı için Instagram’a erişim engelinin kaldırılacağını düşünüyordu. Ancak Instagram’ın kapatılma sebebi katalog suçları olduğu için mahkeme kararı zorunluluğu gerekmiyor.
Ulaştırma ve altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, Instagram’ı defalarca uyardıklarını Ancak bu eksikliklerin giderilmesi için herhangi bir adım atılmadığını söyledi. Abdülkadir Uraloğlu açıklamasında, eksiklerin giderilmesi durumunda Instagram yasağının hemen kaldırılabileceğini söyledi.
Ancak BTK’nın aldığı erişim kararına ilişkin Meta cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Meta kurallara uymak için herhangi bir adım da atmadı.
Instagram’ın katalog suçlar nedeniyle kapatılması neden yüzünden şu anda bir mahkeme kararı gerekmiyor. O sebeple de mevcut yasal düzenlemeye göre Instagram yasağı devam edebilir. Türkiye’den yapılan açıklamalardan Instagram erişiminin metanın kurallara uyması durumunda kaldırılacağı vurgulanmıştı.
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