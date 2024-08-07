Sigaraya Zam Son Dakika! 7 Ağustos JTI, PM, BAT, TT Zamlı Sigara Fiyat Listesi: En Ucuz ve En Pahalı Sigara Kaç TL?

Sigaraya zam haberleri peş peşe geldi. JTI, PM, BAT, TT sigara zammı duyuruldu. Peki 8 Ağustos 2024 zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı Ağustos ayında da hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayında sigara markaları ÖTV zammını uygulamış ancak sonrasında bazı markalar fiyatları yeniden düşürmüştü. Ağustos ayı itibariyle geri çekilen zamlar tekrar yapıldı. Peki Sigaraya ne kadar zam geldi? Zamlı sigara fiyatları kaç TL oldu? 7 Ağustos 2024 zamlı sigara fiyatları belli oldu. En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ortaya çıkarken tiryakiler bu karara İsyan edecek. Peki güncel sigara fiyatları ne kadar kaç TL? İşte 7 Ağustos 2024 güncel sigara fiyatları…

Son dakika sigara zammı haberleri tiryakiler tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında sigara firmaları ÖTV zammı uygulamış ve fiyatlar artmıştı. Zaten yılbaşından bu yana sigaraya peş peşe yapılan zamlar Tiryaki İsyan etme noktasına getirirken, Ağustos ayında da kötü haber verildi. BAT, PM, JTI ve TT sigara gruplarına yeni zam geldi. Peki Sigaraya ne kadar zam geldi? Güncel sigara fiyatları kaç TL oldu? En ucuz en pahalı sigara fiyatı ne kadar? İşte 7 Ağustos 2024 zamlı sigara fiyat listesi…

7 AĞUSTOS SİGARA YA KAÇ TL ZAM GELDİ?

Sigara fiyatlarına zam son dakika haberi açıklandı. Firmadan firmaya değişecek şekilde Sigara fiyatlarına paket başa 4-5 TL aralığında zam yapıldı. Sigara zammı, BAT, PM, JTI ve TT sigara gruplarının tamamına uygulandı.

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA KAÇ TL OLDU 7 AĞUSTOS?

Sigara zammı haberini tekel bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından açıkladı. Erol Dündar’ın yaptığı açıklamaya göre tüm Sigara fiyatlarına zam geldi. Dündar, zamlarım bu şekilde devam etmesi durumunda Ocak 2025’e kadar sigara fiyatlarının 100 TL’nin üstüne çıkabileceğini vurguladı.

En ucuz en pahalı sigara ne kadar oldu sorusu da yanıt buldu. Philip Morris grubunda en pahalı sigara fiyatı 77 TL’ye yükselirken en ucuz sigara fiyatı ise 69 TL oldu. BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 85 TL en ucuzu ise 64 TL olarak açıklandı. TT sigara grubunun en pahalı sigarası 71 lira olurken en ucuz sigarası 60 TL oldu. Ve son olarak JTİ sigara grubunun en pahalı sigarası 78 TL, en ucuz sigarası ise 69 TL olarak belirlendi.

Alınan sigara zammı kararı Bugün itibarıyla uygulamaya girdi. Yani bugün sigara alacak tiryakiler zamlı sigara fiyatları üzerinden alacak.