Meteoroloji Son Dakika Uyarı: Artvin, Kars, Ardahan Ve Sakarya Dikkat

Meteoroloji 7 Ağustos 2024 hava durumu tahmin raporu açıklandı. Bazı illerde hava sıcaklıkları artacak, bazı illerde ise gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri 7 Ağustos 2024 günü için yayınlandı. Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları Yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Ancak bazı illerimiz için de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı var. Peki bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 7 Ağustos 2024 il il hava durumu tahminleri haberimizde…

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan yeni rapora göre yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı ve az bulutlu olacak. Akdeniz’in Toroslar mevkiinde, Karadeniz kıyılarında, Ardahan Kars ve Artvin çevreleri ile Sakarya’nın Kuzey kesiminde ise bugün aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerimizde ise hava açık ve az bulutlu olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece arasında seyredecek. Rüzgar Akdeniz’in kıyı kesimlerinde Güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eserken Ege’de ise zaman zaman kuvvetli olacak. Bugün yurt genelinde rüzgarın genellikle Kuzeyli yönlerden eseceği tahmin ediliyor.