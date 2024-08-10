Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Teknoloji

WhatsApp’ta ŞOK Yasak! Artık Yapılamayacak

Yayınlanma:
ABONE OL

Son dakika haberi.. Whatsapp’tan şoke eden yasak kararı geldi. Artık kullanıcılar o işlemi yapamayacak.

WhatsApp, kullanıcılarının gizliliğini artırmak adına profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü almayı engelleyen yeni bir özellik devreye soktu. Bu özellikle, profil fotoğraflarının izinsiz şekilde paylaşılması zorlaştırılacak.

WhatsApp, kullanıcı gizliliğini ön planda tutan bir yenilikle karşımıza çıktı. Uygulama, artık kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü almasını engelliyor. Bu adım, kişisel verilerin korunması adına önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

YENİ ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIYOR?

WhatsApp’ta bir kişinin profil fotoğrafının ekran görüntüsünü almaya çalıştığınızda, ekranınızda “Bu uygulama ekran görüntüsü almaya izin vermiyor” şeklinde bir uyarı beliriyor. Bu uyarı, kullanıcıların profil fotoğraflarını izinsiz olarak kaydetmesini ve paylaşmasını engellemeyi amaçlıyor.

İLGİLİ HABER PlayStation Store’da Fiyatlara Zam Geldi! Erteleyenlere Kötü Haber: Yeni Fiyatlar Cebinizi Yakacak

Grup Simgeleri ve Diğer İstisnalar: Yeni özellik, yalnızca profil fotoğraflarını kapsıyor. Grup simgelerinin ekran görüntüsünü almak hâlâ mümkün. Ayrıca, profil fotoğrafları tam olarak ekranı kaplamadığında da ekran görüntüsü alınabiliyor.

KULLANICI GİZLİLİĞİNE KATKISI

Bu yeni özellik, kullanıcıların gizliliğini koruma yönünde atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor. WhatsApp, kullanıcıların kişisel fotoğraflarının izinsiz bir şekilde paylaşılmasını engelleyerek, dijital gizliliği artırmayı hedefliyor.

author avatar
kader gun
See Full Bio

İlgili Haberler

Teknoloji
09 Ağustos 2024
Instagram yasağı 16 Ağustos’ta kalacak mı? Yeni gelişme

Instagram ne zaman açılacak? Türkiye’de 1 haftadan bu yana erişim engeli olan Instagram ile ilgili yeni iddia gündemde. İşte Instagram’ın açılacağı tarih… Instagram erişim engeli 1 haftadan bu yana Türkiye gündeminden düşmüyor. Türkiye’de 60 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Instagram’a katalog suçlara karşı sansür uygulamadığı gerekçesiyle erişim kısıtlandı. Peki Instagram ne zaman açılacak? Instagram erişim engeli […]

Teknoloji
08 Ağustos 2024
TikTok’ta Atatürk’e Sarılma Akımı Adı Altında Yapılan Saygısızlık Tepki Çekti

TikTok’ta başlatılan Atatürk’e sarılma akımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Özellikle Yarın yayınlanan Bazı videolar sert tepki çekti. Türkiye’de tartışmalı sosyal medya platformlarından olan TikTok’ta yeni başlatılan Bir akım tepki çekti. TikTok kullanıcılara, yapay zeka ile oluşturdukları Atatürk’e sarılma videolarını hesaplarından paylaştı. Ancak bu videolardan bazıları tepki çekti. Instagram’ın Türkiye’de Erişime kapatılması sonrası tartışmalı sosyal medya […]

Teknoloji
07 Ağustos 2024
Roblox Nedir? Neden Erişim Engeli Getirildi

Roblox, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya hitap eden, oyun yaratma ve oynama platformudur. Hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çeken bu platform, kullanıcıların kendi oyunlarını tasarlamasına ve başkalarıyla paylaşmasına olanak tanır. Son yıllarda dijital oyun dünyasında büyük bir ivme kazanan Roblox, hem eğitici hem de eğlenceli özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, Roblox nedir ve neden bu kadar […]

Teknoloji
07 Ağustos 2024
Türkiye’de Roblox’a Erişim Engeli Getirildi

Instagram’ın ardından çocuklar arasında popüler olan Roblox oyununa da Türkiye’den erişim engeli getirildi. BTK’nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Roblox’a erişim engellendi. Sosyal medya platformu Instagram’a getirilen erişim yasağının ardından, çocuklar arasında oldukça popüler olan Roblox oyununa da Türkiye’den erişim engeli getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından […]

1800 Gün Prim ile 12.500 TL Emekli Maaşı! SGK’dan Yaş Şartsız, EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı

O Saatlerde Karpuz Yiyenler Dikkat! Asla Yapmayın, Sağlığınız Elden Gidebilir

Hasret Bitiyor! Bakan Uraloğlu Açıkladı: İşte Instagram’ın Açılacağı Tarih

Bahar’ın Yeni Sezon Tarihi Açıklandı

Tam Bitti Derken GERİ DÖNÜYOR! Tüm Türkiye İçin 12 Ağustos Uyarısı: Kritik Günler Başladı

Tarım Kredi İndirim Fişeğini Çaktı: Sadece 2 Gün Sürecek!