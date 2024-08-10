WhatsApp’ta ŞOK Yasak! Artık Yapılamayacak

WhatsApp, kullanıcılarının gizliliğini artırmak adına profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü almayı engelleyen yeni bir özellik devreye soktu. Bu özellikle, profil fotoğraflarının izinsiz şekilde paylaşılması zorlaştırılacak.
WhatsApp, kullanıcı gizliliğini ön planda tutan bir yenilikle karşımıza çıktı. Uygulama, artık kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü almasını engelliyor. Bu adım, kişisel verilerin korunması adına önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.
WhatsApp’ta bir kişinin profil fotoğrafının ekran görüntüsünü almaya çalıştığınızda, ekranınızda “Bu uygulama ekran görüntüsü almaya izin vermiyor” şeklinde bir uyarı beliriyor. Bu uyarı, kullanıcıların profil fotoğraflarını izinsiz olarak kaydetmesini ve paylaşmasını engellemeyi amaçlıyor.
Grup Simgeleri ve Diğer İstisnalar: Yeni özellik, yalnızca profil fotoğraflarını kapsıyor. Grup simgelerinin ekran görüntüsünü almak hâlâ mümkün. Ayrıca, profil fotoğrafları tam olarak ekranı kaplamadığında da ekran görüntüsü alınabiliyor.
Bu yeni özellik, kullanıcıların gizliliğini koruma yönünde atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor. WhatsApp, kullanıcıların kişisel fotoğraflarının izinsiz bir şekilde paylaşılmasını engelleyerek, dijital gizliliği artırmayı hedefliyor.
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