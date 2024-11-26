Araçların Garantisi TSE 12047 Belgeli Özel Servislerde Bozulmuyor!

Sıfır kilometre veya birkaç yaşında otomobil satın alan tüketiciler, araçları için sunulan garantinin bozulmaması için yetkili servislerde bakım yaptırıyor. Ancak 2002 yılında Avrupa Birliği tarafından çıkarılan ve 2007 yılında Türkiye’de de yürürlüğe giren Blok Muafiyeti Yasası, otomobillerin özel servislerde de garanti bozulmadan bakım yapılmasına olanak tanıyor.

Tüketicilere faydalı tavsiyelerde bulunan Garantili Oto Servis Başkanı Turan Gürses, “Garanti, otomobillere distribütör vasıtasıyla değil, üretici vasıtasıyla veriliyor. TSE 12047 Belgesi’ne sahip özel servislerde, orijinal veya eşdeğer parçayla yapılan ve faturayla resmileştiren işlemler sonucunda aracın garantisi bozulmaz. Yetkili servise oranla aynı bakımı TSE belgeli özel serviste, garantisi bozulmadan yüzde 50-60 daha uygun fiyata yaptırma avantajı var. Garantili Oto Servis platformunda orijinal parça, eş değer premium parça ve ekonomik muadil parça olarak 3 farklı bütçe dostu paket sunabiliyoruz.” diyor.

Uyuşmazlık durumunda Rekabet Kurulu devreye giriyor

2007 yılından bu yana ülkemizde de yürürlükte olan Blok Muafiyeti Yasası’ndan birçok araç sahibinin haberdar olmadığını aktaran Gürses, tüketicilerin bu anlamda herhangi bir çekince yaşamaması gerektiğini, olası uyuşmazlık durumlarında Rekabet Kurulu’na başvurulabildiğini ve objektif biçimde değerlendirildiğini hatırlattı.

400 serviste işçilik ve parça garantisi sunuyor

Üç farklı alternatif paketle üretici garantisi mevcut olan otomobillere, garanti bozulmadan bakım avantajı sunan Garantili Oto Servis, yapılan bakım ve onarımda, kullanılan parça ve gerçekleştirilen işçilik işlemleri için garanti sunuyor. Platform, dijital altyapısıyla da özel oto servislerinin standartlarını yükseltiyor. Araç sahipleri ülke çapında 400 servis noktasında, bakım ve onarım için diledikleri yedek parçayı da seçebiliyor.