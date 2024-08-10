PlayStation Store’da Fiyatlara Zam Geldi! Erteleyenlere Kötü Haber: Yeni Fiyatlar Cebinizi Yakacak

PlayStation Store’daki 2 binden fazla üründe fiyatlar güncellendi. Popüler oyunların fiyatları ciddi oranda arttı, oyuncuların cebini yakacak yeni fiyatlar açıklandı.

Türkiye’de PlayStation kullanıcıları, Sony’nin dijital mağazası PlayStation Store’da gerçekleşen büyük bir fiyat artışıyla karşılaştı. Toplamda 1500’den fazla oyunu içeren 2 binden fazla üründe zam yapıldı. Bu zamlar, oyunlardan ek paketlere, hatta oyun içi para birimlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

ZAMLANAN OYUNLAR VE YENİ FİYATLARI

Son fiyat güncellemeleri, özellikle popüler oyunlarda dikkat çekici artışlar getirdi. İşte zam uygulanan bazı oyunlar ve yeni fiyatları:

Hogwarts Legacy (PS5): 2.249 TL’den 3.149 TL’ye

Red Dead Redemption: 1.249 TL’den 1.749 TL’ye

Helldivers 2: 999 TL’den 1.399 TL’ye

Resident Evil Village: 879 TL’den 1.199 TL’ye

Dying Light 2: Stay Human: 1.499 TL’den 2.099 TL’ye

A Plague Tale: Requiem: 1.999 TL’den 2.799 TL’ye

Bu fiyat artışları, özellikle “sonra alırım” diyen oyuncular için büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Zamların hem ana oyunlarda hem de ek içeriklerde etkili olması, oyuncuların bütçelerini zorlayacak gibi görünüyor.

OYUN TUTKUNLARINA ETKİSİ

Bu zam dalgası, PlayStation tutkunları arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, pek çok oyuncu için oyun satın almak daha da zorlaşacak. Özellikle popüler oyunların fiyatlarındaki bu ciddi artış, oyunseverlerin satın alma alışkanlıklarını değiştirebilir.