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Kıyıda Köşede 150 bin TL’si Olana Piyango Çıktı! Mevduat Faiz Oranları Fırladı

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Kıyıda köşede 150.000 TL birikmiş parası olana güzel haber var. Mevduat faiz oranları resmen arşa çıktı. Parasını oraya yatıran kazanıyor.

TL’nin son yıllarda yaşadığı değer kaybının ardından vatandaşlar yatırımını döviz üzerine yapmaya başlamıştı. Ayrıca güvenilir Liman Altına da yatırım son derece yüksek. Ancak parasını TL’de tutmaya isteyenler için mevduat faiz oranları da her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle Merkez Bankası’nın faiz artışı kararları sonrası TL mevduat hesaplarına olan ilgi artmış durumda. Öyle ki mevduat faiz oranları da arşa çıktı.

Nakit parasını mevduat faizine yatırarak değerlendirmek isteyenler için Ağustos 2024 banka banka mevduat faiz oranları belli oldu. Kıyıda köşede 150.000 TL’si olan bu fırsatı sakın kaçırmasın. Çünkü 150.000 TL’nin mevduat faiz getirisi arttı. Peki 150.000 TL’nin aylık getirisi ne kadar? Banka banka mevduat faiz oranları ve detaylar haberimizde…

BANKA BANKA GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI

150.000 TL’lik birikmiş oğlana bankaların verdiği mevduat faiz oranlarını hesapladık. İşte 32 günlük faiz oranlarına göre 150.000 TL’nin aylık getirisi:

DenizBank

Mevduat Tutarı: 150 bin TL

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 5.822,95 TL

Vade Sonu Tutarı: 155.822,95 TL

Garanti BBVA

Mevduat Tutarı: 150 bin TL

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 5.701,64 TL

Vade Sonu Tutarı: 155.701,64 TL

Yapı Kredi

Mevduat Tutarı: 150 bin TL

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %5,5

Net Kazanç: 5.519,67 TL

Vade Sonu Tutarı: 155.519,67 TL

TEB

Mevduat Tutarı: 150 bin TL

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 6.308,2 TL

Vade Sonu Tutarı: 156.308,2 TL

ING

Mevduat Tutarı: 150 bin TL

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 6.308,2 TL

Vade Sonu Tutarı: 156.308,2 TL

AlternatifBank

Mevduat Tutarı: 150 bin TL

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 6.429,51 TL

Vade Sonu Tutarı: 156.429,51 TL

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Merve Aydın
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