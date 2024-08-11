Paris Olimpiyatlarında Kadın Voleybolda Şampiyon İtalya Oldu

Paris 2024 olimpiyat oyunlarının kadın voleybol alanında şampiyonu İtalya milli takımı oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol finalinde bugün İtalya ve ABD karşı karşıya geldi. İtalya kadın milli voleybol takımı, ABD’yi 3-0 mağlup ederek turnuvada altın madalyaya uzandı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları bugün tamamlanıyor. Olimpiyat oyunlarının son gününde kadınlar voleybol finali heyecanı da vardı. Dün A Milli kadın voleybol takımımızı mağlup ederek Paris 2024 olimpiyat oyunlarında finale yükselen İtalya ABD ile final maçında karşı karşıya geldi.

İtalya, müsabakanın ilk setini 25 18 kazandı. Diğer setlerde de üstünlüğünü koruyan İtalya, Karşılaşmadan 3-0 Galip ayrılarak altın madalyaya uzanan takım oldu.