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Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe’den Ayrılıyor mu? Kulüpten Açıklama Geldi

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Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu’nun takımdan ayrılacağına dair söylentiler üzerine, kulüpten resmi bir açıklama yapıldı. Fenerbahçe A Takım Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Giriş: Fenerbahçe’nin Adana Demirspor’u 1-0 yendiği maçın ardından Ferdi Kadıoğlu’nun takımdan ayrılacağına dair çıkan söylentiler, sarı-lacivertli camiada endişe yarattı. Özellikle Kadıoğlu’nun maç sonunda ve oyundan çıkarken tribünleri selamlaması, bu iddiaları daha da güçlendirdi. Ancak Fenerbahçe cephesinden gelen açıklama, bu iddialara net bir yanıt verdi.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe A Takım Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ferdi Kadıoğlu’nun takımdan ayrılacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklama Metni: “Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu ile ilgili ‘veda etti’ şeklindeki yorumlar doğru değildir. Taraftarlarımızın sevgisine onları selamlayarak karşılık vermiştir. Normal bir maç sonu el sallamasından ibaret durum.”

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