Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe’den Ayrılıyor mu? Kulüpten Açıklama Geldi

Giriş: Fenerbahçe’nin Adana Demirspor’u 1-0 yendiği maçın ardından Ferdi Kadıoğlu’nun takımdan ayrılacağına dair çıkan söylentiler, sarı-lacivertli camiada endişe yarattı. Özellikle Kadıoğlu’nun maç sonunda ve oyundan çıkarken tribünleri selamlaması, bu iddiaları daha da güçlendirdi. Ancak Fenerbahçe cephesinden gelen açıklama, bu iddialara net bir yanıt verdi.
Fenerbahçe A Takım Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ferdi Kadıoğlu’nun takımdan ayrılacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Açıklama Metni: “Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu ile ilgili ‘veda etti’ şeklindeki yorumlar doğru değildir. Taraftarlarımızın sevgisine onları selamlayarak karşılık vermiştir. Normal bir maç sonu el sallamasından ibaret durum.”
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