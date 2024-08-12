O ilimizde 8 Şiddetinde Deprem Olabilir! Uzmanlardan Korkutan Uyarı

Antalya’da geçtiğimiz günlerde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından uzmanlardan uyarı geldi. Bölgede gerginlik artıyor, 8 şiddetinde deprem olabilir.

Antalya’da geçtiğimiz günlerde peş peşe iki deprem yaşanmış, depremlerin şiddeti 8’den büyük olmuştu. Uzmanlar, ardı ardına yaşanan sismik hareketliliği değerlendirdi. Bölgede deprem üretme potansiyelinin son derece arttığına dikkat çeken Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Murat Utkucu ve Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Bülent Özmen, korkutan uyarılarda bulundu.

8 ŞİDDETİNDE DEPREM OLABİLİR

Girit adası ve çevrelerinde Antalya’yı da etkileyecek güçlü bir deprem olma olasılığına değinen Prof. Dr. Murat Utkucu, beraberinde tsunami tehlikesinin de olduğunu ifade etti. Geçmiş yıllarda Antalya’da 8.3 şiddetinde bir deprem meydana deldiğini belirten uzman isim benzer bir depremin yine olabileceğini de sözlerine ekledi. Olası bir depremde sadece Antalya değil çevre iller de etkilenecek.

7 ve üstü bir depremde tsunami olma ihtimalinin son derece yüksek olduğunu söyleyen Doç. Dr. Bülent Özmen ise özellikle Helen yayı olarak bilinen bölgede deprem olma olasılığını çok yüksek olduğunu dile getirdi. Helen yayı hattı boyunca fayların 8’den büyük deprem üretme potansiyeli olduğunu vurgulayan Özmen, beraberinde gelen tsunami ile birlikte depremin yıkım gücünün de artacağını dile getirdi.

MUTLAKA HAZIRLIK YAPILMASI GEREKİYOR

Antalya ve Akdeniz’de peş peşe yaşanan depremler endişe yarattı. 4 ve üstü depremlerin büyük deprem habercisi olup olmadığı merak ediliyor. Prof. Dr. Utkucu, depremin şiddeti kadar bölgede bulunan binaların dayanıklı ve sağlam olmasının da önemli olduğuna vurgu yaptı ve mutlaka hazırlık yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.