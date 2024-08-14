İBB Duyurdu: Metrobüs Yolunda 45 Gün Sürecek Çalışma Başlıyor

Belediye 21 Temmuz 2024

Türkiye’nin en eski festivallerinden biri olan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 29 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek.. Adını, yıllardır yörenin ekonomisinin ve sanatının alt yapısını oluşturan tekstilde İstanbul’un coğrafi işaretli ve adını Şile Bezi’nden alan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 1984 yılından bu yana devam eden, […]