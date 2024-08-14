İBB Duyurdu: Metrobüs Yolunda 45 Gün Sürecek Çalışma Başlıyor

İBB, İstanbul Avcılar’da Beyaz Yol çalışmalarının yeniden başlayacağını duyurdu. İBB, çalışmalara elektrik hattı alt yapı onarımı nedeniyle ara vermişti. Tekrar başlayacak olan çalışmalar 45 gün boyunca devam edecek. İBB, çalışmalar kapsamında Avcılar’daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunu yenileyecek. Yapılacak çalışmalar sırasında D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik 2 şerit olarak verilecek.
Yapılacak olan çalışmalara ilişkin anons ve duyurular hem metrobüs araçlarında hem de istasyonlarda gerçekleşecek.
İlgili Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı. Zam sonrası tam basım ücreti 20 TL’ye yükselirken öğrenci için bir basım ücreti 12 TL’ye yükseldi. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından gerçekleştirilen Temmuz ayı toplantısında toplu ulaşıma zam kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda Toplu taşımaya %13 oranında zam yapıldı. Bu zam sonrasında İstanbulkart […]
Kartal Belediyesi ekipleri, dün saat 14.00 sularında Aydos Ormanı’nın Pendik sınırları içinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kısa sürede çevreye yayılan yangında, İBB ekipleri ile birlikte, yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine destek verdi. Yangın ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. İstanbul Pendik’te, Aydos Ormanı’nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Kartal Belediyesi de […]
Türkiye’nin en eski festivallerinden biri olan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 29 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek.. Adını, yıllardır yörenin ekonomisinin ve sanatının alt yapısını oluşturan tekstilde İstanbul’un coğrafi işaretli ve adını Şile Bezi’nden alan Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, 1984 yılından bu yana devam eden, […]
İSKİ’nin suya %36 zam kararı sonrası fatura vurgunu ortaya çıktı. Fatura okuma gün sayısının 40 ve üstü gün olduğu öğrenildi. İSKİ geçtiğimiz Mayıs ayında suya %36 zam yapmıştı. Bir yandan bu fahiş zammın yankıları devam ederken bir yandan da ortaya çıkan İddia vatandaşı çileden çıkardı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre İSKİ, İstanbulluların sayaçlarını okuma […]