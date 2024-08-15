Sokak Röportajı Nedeniyle Tutuklanan Dilruba’dan Mesaj Var

CHP’li Tuncay Özkan, geçtiğimiz günlerde verdiği sokak röportajında iktidarı eleştiren ve ardından da tutuklanan Dilruba Y.’yi tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Sosyal medya hesabından Dilruba ile görüşmesinin detaylarını paylaşan Özkan, genç kadının gönderdiği mesajı da yayınladı. Özkan, Dilruba’nın kendisine “Beni buraya koymakla daha da güçlendirdiler. Buradan çıktıktan sonra bu fikirlerimi savunmaya devam edeceğim çünkü benim kılavuzum Mustafa Kemal Atatürk” dediğini aktardı.
İzmir’de Instagram’a erişim engeli getirilmesine ilişkin yapılan bir sokak röportajı sırasında Dilruba Yç isimli bir genç kadın kendisine uzatılan mikrofona “21. yüzyılın göbeğinde parlamenter sistemden çıkıp koca ülkeyi tek bir adama verirsek o da babasının ahırı gibi kullanır. Elin Arap’ı öldü diye ben neden yas tutuyorum? Utanmasa 40’ını da biz çıkartacağız” demişti.
Sokak röportajının yayınlanmasının ardından gözaltına alınan Dilruba Y. halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ile “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan sevk edildiği mahkemeden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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