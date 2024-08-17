AFAD Açıkladı: Bir Haftada 131 Orman Yangını Çıktı

Türkiye, dün adeta büyük felaketi yaşadı. İzmir başta olmak üzere bir çok ilimizde çıkan orman yangınları ciğerimizi yakarken AFAD, son 1 haftada çıkan orman yangını sayısını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son bir hafta içinde Türkiye’de çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. AFAD’dan yapılan açıklamada yurt genelinde 1 hafta içinde çıkan orman yangını sayısının 131 olduğu bildirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde, ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. AFAD, yangınlara müdahalenin ilk andan itibaren titizlikle yürütüldüğünü ve yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde zarar tespit çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Yangınlara yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, olası can kayıplarının önüne geçmek amacıyla güvenli alanlara tahliye edildi.

TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞ SAYISI

AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre, İzmir’de 1430, Manisa’da 1475, Bolu’da 516 ve Aydın’da 550 vatandaş güvenli alanlara tahliye edildi. Tahliyeler, AFAD, jandarma ve emniyet güçlerinin koordinasyonunda gerçekleştirildi. Yangınlardan etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun dileklerini ileten AFAD, vatandaşları yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları konusunda bir kez daha uyardı.

ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde zarar tespit çalışmaları hızla sürdürülüyor. AFAD, yangınlara müdahale eden tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini ve yangınların yayılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.