Şırnak’ta Korkunç Olay: Koyun Sürüsüne Silahlı Saldırı

Genel 18 Ağustos 2024

Ayçiçek yağı indirimi bekleyenler için BİM ŞOK ve a101’den ucuz ayçiçek yağı fırsatları geldi. Peki ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? En ucuz ayçiçek yağı hangi markette? 2024 ayçiçek yağı fiyatları vatandaşların en çok araştırdığı ürünler arasında yer alıyor. Çünkü ayçiçek yağı fiyatları son yıllarda zam üstüne zam alırken rekora koşuyor. Bu sebeple vatandaşlar en ucuz […]