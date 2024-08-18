Şırnak’ta Korkunç Olay: Koyun Sürüsüne Silahlı Saldırı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Dönmezler köyünde meydana gelen olay duyanları dehşete düşürdü. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir koyun sürüsüne silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Henüz sebebi bilinmeyen saldırı nedeniyle 15 koyun ölürken 15 koyunun da yaralandığı ihbar edildi. Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen Jandarma ekipleri inceleme ve soruşturma başlattı.
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