Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel

Şırnak’ta Korkunç Olay: Koyun Sürüsüne Silahlı Saldırı

Yayınlanma:
ABONE OL

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple koyun sürüsüne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan saldırıda 15 koyunun öldüğü öğrenildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Dönmezler köyünde meydana gelen olay duyanları dehşete düşürdü. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir koyun sürüsüne silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Henüz sebebi bilinmeyen saldırı nedeniyle 15 koyun ölürken 15 koyunun da yaralandığı ihbar edildi. Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen Jandarma ekipleri inceleme ve soruşturma başlattı.

author avatar
kader gun
See Full Bio

İlgili Haberler

Genel
18 Ağustos 2024
Ayçiçek yağı fiyatları çakıldı! BİM, ŞOK, A101’den ucuz ayçiçek yağı fırsatları

Ayçiçek yağı indirimi bekleyenler için BİM ŞOK ve a101’den ucuz ayçiçek yağı fırsatları geldi. Peki ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? En ucuz ayçiçek yağı hangi markette? 2024 ayçiçek yağı fiyatları vatandaşların en çok araştırdığı ürünler arasında yer alıyor. Çünkü ayçiçek yağı fiyatları son yıllarda zam üstüne zam alırken rekora koşuyor. Bu sebeple vatandaşlar en ucuz […]

Genel
18 Ağustos 2024
MGM’den O iller İçin Uyarı! Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 18 Ağustos 2024 hava durumu tahminleri yayınlandı. Raporda tam 5 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye’nin doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van’ın bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde ise toz […]

Genel
17 Ağustos 2024
İstanbullular Hazırlıklı Olun: Pazartesi Resmen Kabus Başlıyor

İstanbul’da poyraz etkisini kaybediyor, sıcak günler yeniden kapıda. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar artacak, serinlik arayanlar için bunaltıcı günler geri dönüyor. İstanbul’da son günlerde etkili olan poyraz, şehre serinlik getirmişti. Ancak Meteoroloji’den gelen bilgilere göre, poyrazın etkisi pazartesi gününden itibaren azalacak ve sıcak hava yeniden İstanbul’u etkisi altına alacak. Bu durum, sıcak havayı sevenler için müjde […]

Genel
17 Ağustos 2024
Bolu’daki Orman Yangınına İlişkin 2 Kişi Tutuklandı

Bolu’nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bolu’nun Göynük ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınıyla ilgili olarak başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı. Anız yakma nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin soruşturma sürerken, bölgede yangını kontrol altına almak için yoğun bir […]

Fransız Sinemasının Efsanevi İsmi Alain Delon Hayatını Kaybetti

Tuzlaspor’dan Ali Koç’a Olay Sözler: Pembe Ali Madara Oldu

Meryem Uzerli Ekrana Dönüyor! 8 Yıl Sonra O Diziyle Anlaştı

Yeni EYT Şansı Çıktı! 3600-4500-7200 Primi Olan Erken Emekli Olacak

Sandık Kokusu Yeni Sezon Tarihi Açıklandı! Bomba Oyuncular Kadroya Katıldı

Icardi’den Fenerbahçe’ye Olay Gönderme