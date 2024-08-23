Benzin ve Motorine İndirim, LPG Fiyatına Zam: 23 Ağustos 2024 Akaryakıt Fiyatları Güncellendi

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 23 Ağustos 2024 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında indirim uygulanırken, LPG fiyatına zam geldi.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişiyor. Ağustos ayı boyunca araç sahiplerini yakından ilgilendiren zam ve indirim haberleri gelmeye devam etti. 23 Ağustos 2024 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında indirim yapılırken, LPG fiyatlarına ise zam yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

23 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’daki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

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İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin fiyatı: 43.24 TL/litre

Motorin fiyatı: 43.94 TL/litre

LPG fiyatı: 23.23 TL/litre

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin fiyatı: 43.13 TL/litre

Motorin fiyatı: 43.87 TL/litre

LPG fiyatı: 22.69 TL/litre

Ankara:

Benzin fiyatı: 43.55 TL/litre

Motorin fiyatı: 44.35 TL/litre

LPG fiyatı: 23.24 TL/litre

İzmir:

Benzin fiyatı: 44.05 TL/litre

Motorin fiyatı: 44.87 TL/litre

LPG fiyatı: 22.99 TL/litre

Adana:

Benzin fiyatı: 44.31 TL/litre

Motorin fiyatı: 45.09 TL/litre

LPG fiyatı: 23.04 TL/litre

İNDİRİM VE ZAM DETAYLARI

Benzin fiyatına 1,42 kuruş indirim yapıldı ve bu indirim pompaya yansıdı. Motorin fiyatında ise gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 91 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Ancak otogaz (LPG) fiyatına 42 kuruş zam yapılması öngörülüyor.