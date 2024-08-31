Benzin ve motorin fiyatlarına indirim ya da zam gelecek mi? 31 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları

31 Ağustos 2024 Akaryakıt Fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG Güncel Fiyatlar.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarında değişikliklere neden oluyor. Araç sahipleri, 31 Ağustos 2024 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında indirim veya zam olup olmadığını merak ediyor.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte sık sık değişim gösteriyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yapılan zamlar, ulaşımdan tarıma kadar pek çok sektörü etkiliyor. Araç sahipleri, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 31 Ağustos 2024 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında ne gibi değişiklikler var?

GEÇTİĞİMİZ HAFTA AKARYAKIT FİYATLARI

Geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarında 1 lira 46 kuruşluk indirim yapılmış, motorin fiyatına ise 79 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı. LPG fiyatlarında ise 0,5 kuruşluk bir zam gerçekleşmişti. Bu hafta sonu itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir indirim ya da zam olup olmadığı merak ediliyor.

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31 AĞUSTOS 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin fiyatı: 43.24 TL

Motorin litre fiyatı: 43.16 TL

LPG litre fiyatı: 23.73 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin fiyatı: 43.13 TL

Motorin litre fiyatı: 43.09 TL

LPG litre fiyatı: 23.19 TL

Ankara:

Benzin fiyatı: 43.55 TL

Motorin fiyatı: 43.57 TL

LPG fiyatı: 23.74 TL

İzmir:

Benzin fiyatı: 44.05 TL

Motorin fiyatı: 44.09 TL

LPG fiyatı: 23.49 TL

Adana:

Benzin fiyatı: 44.31 TL

Motorin fiyatı: 44.31 TL

LPG fiyatı: 23.54 TL