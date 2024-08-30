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Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Yaz Kampı’nda 2. Dönem Mezunları Sertifika Aldı

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Makina Hangar-Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen Yaz Kampı’nın eğitimlerini tamamlayan 2. dönem öğrencileri, sertifikalarını aldı. Sertifika töreninde öğrencileri yalnız bırakmayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, performansları ile eğitimcileri de şaşırtan çocuklar için özel kur düzenleyeceklerini belirterek, çocukların geleceğin dünyasına hazırlanmasına ve gelecekteki mühendislerin yetişmesine katkı sundukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

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Kartal Belediyesi ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile hayata geçirilen Makina Hangar-Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nin, ilki 1 Temmuz – 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Yaz Kampı’nın 2. dönemi de sona erdi.

5 – 29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen eğitimler ile teknoloji dünyasına yolculuk yapan 5 – 19 yaş arası öğrencilere, 4 haftalık bir yaz kampının ardından sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Bilim ve teknoloji dünyasına adım atan öğrenciler, düzenlenen sertifika töreninde başarılarını ve heyecanlarını aileleriyle birlikte paylaştı.

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Öğrenciler 3 boyutlu yazıcı kullanarak kendi tasarımlarını hayata geçirdi

Robotik Kodlama, 3D Tasarım ve Üretim, Oyun Tasarımı ve Programlama, Yapay Zekâ ve Biyonik Robotlar konularında teorik ve pratik derslerin yanı sıra; atölye çalışmalarının yapıldığı yaz kampının ikinci dönemini tamamlayan öğrenciler, sertifikaları almadan önce hazırladıkları düzenekleri ve makineleri sergiledi.

Makine Hangar’da her biri 15 kişiden oluşan 4 grup halinde eğitim gören öğrenciler, pek çok farklı yeni bilgi ve beceri ile donandı. Bu süreçte çizgi izleyen, engelden kaçan, uzaktan kumandalı ve biyonik balık robot yapımı öğrenen çocuklar, aynı zamanda Tincercad programı yardımıyla 3 boyutlu tasarımlar oluşturup, 3 boyutlu yazıcı kullanarak kendi tasarımlarını hayata geçirdiler.

Gelecekteki mühendislerin yetişmesine katkı sunduğumuz için çok mutluyuz

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sertifikalarına kavuşan öğrencilere seslenerek kısa bir konuşma yaptı.

Makine Hangar’ın gelişim sürecine değinen Başkan Yüksel, gelinen noktadan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Projenin Türkiye’ye örnek olduğunu belirten Kartal Belediye Başkanı, geçen Mart ayında açılan merkezin henüz 2. kez mezun verdiğini hatırlatarak sürecin henüz başında olduklarını söyledi.

Çocukların ilk kuru aldıklarını, yakın bir tarihte daha ileri seviye kurların ve eğitimlerin oluşturulması için çaba harcayacaklarının altını çizen Başkan Yüksel, çocukların Makina Hangar’a veda etmemeleri gerektiğini söyledi.

Performansı ile eğitimcileri de şaşırtan çocuklar için de özel kur düzenleyeceklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, çocukların geleceğin dünyasına hazırlanmasına ve gelecekteki mühendislerin yetişmesine katkı sundukları için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Törende daha sonra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ezgi Kılıç, Gedik Ünversitesi Rektör Yardımcısı Halil İbrahim Uğraş, Festo Didaktik Akademi Müdürü Ayhan Gürel, Öğrenci Veli Derneği Kartal Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Urtekin, mezun olan çocuklar sertifikalarını takdim ettiler.

Öğrencilerin yarının teknolojik gelişmelerine ilk adımlarını attığı yaz kampının mezuniyet törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ezgi Kılıç, Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Halil İbrahim Uğraş, Festo Didaktik Akademi Müdürü Ayhan Gürel, Öğrenci Veli Derneği Kartal Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Urtekin, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Makine Mühendisleri Odası üyeleri, katılımcı öğrenciler ve velileri katıldı.

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2. Dönem
bilim
Hangar
Kartal Bilim
makine
mezunları
Mühendislik ve Teknoloji
Sertifika Aldı
Yaz Kampı’nda

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