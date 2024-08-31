AK Parti’den Özgür Özel’e Dilruba Tepkisi

AK Parti’den, DİLRUBA’YI protokolde ağırlayan Özgür Özel’e tepki.

İzmir’de Instagram’ın kapatılması ile ilgili verdiği bir sokak röportajı sırasında AK Parti’ye oy veren seçmene ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu serbest bırakılmıştı. CHP genel başkanı Özgür Özel, Dilruba’yı 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışında protokolde ağırladı. Özgür Özel’in bu davranışına AK Parti’den sert tepki geldi.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İzmir’de Instagram’ın kapatılması ile ilgili verdiği bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti’ye oy veren Seçmenlere hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 2 hafta cezaevinde kalan Dilruba, dün tahliye edildi.

CHP genel başkanı Özgür Özel, cezaevinden çıkan Dilruba Kayserilioğlu’nu, bu yıl 93.’sü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nda protokolde ağırladı.

AK PARTİ’DEN SERT TEPKİ

Özgür Özel’in Dilruba’yı protokolde ağırlamasına AK Parti’den sert tepki geldi. AK Parti sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez” dedi.