İtina ile Çökertilen Bir Toplumun Siyasi Davası

24 Nisan 1995 tarihinde kurulan Irak Türkmen Cephesi (ITC), Iraklı Türkmenlerin siyasi, kültürel, ekonomik ve coğrafi haklarının meşru temsilcisi ve savunucusu olarak ister Irak’ta, isterse dünyada büyük başarılara ve kalıcı eserler imzasını attı. 2003 yılında, Saddam’ın devrilmesiyle birlikte Irak’ta tek siyasi harekat olarak demokrasi yöntemi ile Türkmeneli coğrafyasını kapsayan 550 delegeyi toplayarak Kerkük’te kurultayını yaparak, Irak’taki tüm siyasi parti ve harekatlarına demokrasi bakımından örnek oldu ve öncülük yaptı.

ITC, konjonktürel gelişmelerden dolayı zaman zaman başarısızlık yaşamasına ve istenilen seviyeyi yakalayamamasına rağmen Irak’ta bir siyasi yapı olarak itibarını ve saygınlığını kayıp etmedi. En önemlisi, Kerkük’ün inisiyatifini hep elinde tutmayı başardı. Başka bir değişle, Irak Türkmen Cephesi (ITC), Saddam rejimine karşı mücadele etmek ve ABD’nin Irak’a müdahale etmesi sonucu devrilen Saddam sonrasi dönemde de Irak’taki Türkmen varlığının siyasi, iktisadi, coğrafi haklarını elde etmek, elde edilen kazanımlarını da korunması için 1995 yılında kurulan bir siyasi müessesedir.

Şimdi ise, sirk alanına çevrilmiş bir kurum haline geldiğini görüyoruz maalesef. Gösteri sırasında cambazın biri düşerken, oradan cambaz buradan hokkabaz o taraftan trapezci şuradan palyaço zıplıyorlar. Gerçekten seyrine doyum olmuyor bir hale geldi Irak Türkmen Cephesi.

ITC yetkilileri, birbirlerini İran, KYB, KDP ile hain işbirlikçisi olarak açıkça sosyal medya ve TV ekranlarında suçluyorlar.

Peki Nasıl Bu Hale Gelindi

2017 yılının ikinci çeyreğinde, Türkmen “stratejisinde” köklü bir değişim yapıldı. Yani, 1995 yılından 2017 yılına kadar olan süre içerisinde yapılanların tümü bir tarafa bırakılarak yeni bir döneme geçildi. Başka bir değişle, sil baştan başlamak oyunu misali Türkmen siyasi harekatındaki ortak akıl ve istişarenin egemen olduğu dönemin kapatıldığı bir dönem olarak Türkmen siyasi tarihine geçti. Değişen bu “strateji” doğrultusunda, Türkmenler 2018 parlamento seçimine katıldı. Sonuç, Kerkük üzerindeki 1000 yıllık Türk hakimiyeti kırıldı. Ardında, 2021 yılında erken parlamento seçimi ve 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen yerle seçimin bağlamında Türkmenlerle ilgili elde edilen sonuçların, derin bir yenilgi ve ağır bir hezimet ile noktalandı. Yani, ortak akıl ve istişarenin egemen olduğu dönemin sona ermesiyle birlikte, değiştirilen Türkmen stratejisinin nasıl bir felaketle sonuçlandığının kanıtıdır bugün ITC’de yaşananlar.

Kendi toplumu olan Türkmenlere karşı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim biçiminden kapalı, sorumluluk üstlenmeyen ve hesap verebilirlikten uzak izbe, kuytu ortamlarda “köstebek” zihniyetindeki yöneticilerle iş tutulursa varacağı yer bu olur. Yani, bacanın ağzına yaklaştıkça hızlanan girdap misali Irak Türkmen siyasetinin 7 yılından beri getirildiği yer burasıdır.