158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında YouTube kanalındaki programında kullandığı sözler gerekçe gösterilerek açılan davada karar çıktı. “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla 158 gündür tutuklu bulunan Altaylı, bugün görülen duruşmada 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme, Altaylı’nın mevcut tutukluluk hâlinin devamına hükmetti.
Fatih Altaylı hakkındaki dava, YouTube kanalında yaptığı bir programda sarf ettiği ifadelerin suç unsuru taşıdığı iddiasıyla açılmıştı. Savcılık, söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı’na yönelik tehdit içerdiğini ileri sürerek ceza talep etmişti. Altaylı ise tüm duruşmalarda suçlamaları reddetmişti.
Bugün sonuçlanan davada mahkeme heyeti, Altaylı’nın “Cumhurbaşkanına tehdit” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ceza, alt sınırdan uzaklaşılarak verilirken, mahkeme kararın gerekçesini duruşma sonrası açıklayacak.
Kararla birlikte, 158 gündür cezaevinde bulunan Fatih Altaylı’nın tutukluluk hâlinin sürmesine de hükmedildi. Altaylı’nın avukatlarının karara itiraz ederek istinaf yoluna başvurması bekleniyor.
Hükmün açıklanmasının ardından dosya, istinaf mahkemesine taşınabilecek. İstinaf sürecindeki inceleme sonucunda karar onanabilir, bozulabilir veya yeniden yargılama isteyebilir. Altaylı’nın avukatları, ifade özgürlüğüne vurgu yaparak kararın hukuki temellerinin tartışmalı olduğunu savunuyor.
