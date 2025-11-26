Trump’tan Rusya–Ukrayna barış sürecine dair net mesaj: “İlerleme var ama süreç hızlı değil”

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen barış görüşmelerinde olumlu gelişmeler olduğunu söylerken, “Bu çok katmanlı bir süreç, sonuç almak zaman alacak” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya–Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik yürütülen diplomatik temaslara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Şükran Günü tatili için Florida’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Cenevre’de gerçekleştirilen görüşmelerin umut verici olduğunu ancak nihai sonuca ulaşmak için zamana ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Sürecin karmaşık ilerlediğini belirten Trump, barış beklentisinin korunduğunu fakat henüz “erken aşamada” olduklarını vurguladı.
Trump, barış görüşmelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
Trump, “Bu savaşın sona ermesini istiyorum. İlerleme kaydediyoruz ancak süreç düşündüğünüz kadar hızlı değil.” diyerek hem temkinli hem iyimser bir mesaj verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ABD’ye yapması beklenen ziyaret sorulduğunda Trump, önce barış anlaşması konusunda somut sonuç görmek istediğini ima etti.
Trump’ın açıklamasından öne çıkanlar:
Trump, bazı çevrelerin barış planının Rusya lehine olduğu yönündeki eleştirilerine de yanıt verdi.
Söz konusu 28 maddelik taslağın bir “barış planı” değil, başlangıç niteliğinde bir “konsept” olduğunu ifade eden Trump, sürecin şu an 22 madde üzerinden devam ettiğini ve birçok başlıkta önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.
Trump, açıklamalarında dikkat çeken bir başka gelişmeyi de duyurdu:
gelecek hafta Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini belirtti.
Bu görüşmelerin, Cenevre’deki temasların devamı niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cenevre temaslarının “çok verimli geçtiğini” belirterek sürecin Rusya ayağında da hız kesmeyen diplomatik görüşmeler yürütüldüğünü aktardı.
Özel temsilcisine Putin ile yüz yüze görüşme talimatı verdiğini de yineleyen Trump, barış sürecinin “tarihi bir fırsat” sunduğunu ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
