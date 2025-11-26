Kartal Gazetesi

Kartal Gazetesi

Trump'tan Rusya–Ukrayna barış sürecine dair net mesaj: "İlerleme var ama süreç hızlı değil"

Yayınlanma:
Dilara Keskin Yönetici
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen barış görüşmelerinde olumlu gelişmeler olduğunu söylerken, “Bu çok katmanlı bir süreç, sonuç almak zaman alacak” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya–Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik yürütülen diplomatik temaslara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Şükran Günü tatili için Florida’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Cenevre’de gerçekleştirilen görüşmelerin umut verici olduğunu ancak nihai sonuca ulaşmak için zamana ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Sürecin karmaşık ilerlediğini belirten Trump, barış beklentisinin korunduğunu fakat henüz “erken aşamada” olduklarını vurguladı.

“BU SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUM AMA SÜREÇ YAVAŞ İLERLİYOR”

Trump, barış görüşmelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

  • Süreci çok yakından takip ettiğini,
  • Cenevre’de Ukraynalı yetkililerle yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini,
  • Ancak anlaşmaya varılması için hâlâ zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Trump, “Bu savaşın sona ermesini istiyorum. İlerleme kaydediyoruz ancak süreç düşündüğünüz kadar hızlı değil.” diyerek hem temkinli hem iyimser bir mesaj verdi.

ZELENSKİ ZİYARETİNE YEŞİL IŞIK YOK: “ÖNCE ANLAŞMA NETLEŞSİN”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ABD’ye yapması beklenen ziyaret sorulduğunda Trump, önce barış anlaşması konusunda somut sonuç görmek istediğini ima etti.

Trump’ın açıklamasından öne çıkanlar:

  • “(Zelenski’nin) gelip gelmeyeceğini bilmiyorum.”
  • Önce bir anlaşmayı sonuçlandırmamız gerektiğini düşünüyorum.”
  • “Rusya ile iyi görüşmeler yapıyoruz. Ukrayna cephesi de sürecin gidişatından memnun.”

ELEŞTİRİLEN ‘28 MADDELİK PLAN’ İÇİN AÇIKLAMA: “O BİR PLAN DEĞİL, YALNIZCA HARİTAYDI”

Trump, bazı çevrelerin barış planının Rusya lehine olduğu yönündeki eleştirilerine de yanıt verdi.

Söz konusu 28 maddelik taslağın bir “barış planı” değil, başlangıç niteliğinde bir “konsept” olduğunu ifade eden Trump, sürecin şu an 22 madde üzerinden devam ettiğini ve birçok başlıkta önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

PUTİN İLE TEMAS TRAFİĞİ YOĞUNLAŞIYOR

Trump, açıklamalarında dikkat çeken bir başka gelişmeyi de duyurdu:

  • Özel Temsilci Steve Witkoff’un,
  • Damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in,

gelecek hafta Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini belirtti.

Bu görüşmelerin, Cenevre’deki temasların devamı niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.

TRUMP’TAN SOSYAL MEDYA MESAJI: “CENEVRE’DE BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİ”

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cenevre temaslarının “çok verimli geçtiğini” belirterek sürecin Rusya ayağında da hız kesmeyen diplomatik görüşmeler yürütüldüğünü aktardı.

Özel temsilcisine Putin ile yüz yüze görüşme talimatı verdiğini de yineleyen Trump, barış sürecinin “tarihi bir fırsat” sunduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

