Kartal Gazetesi

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Eğitim » Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi: Kampüs boşaltıldı, olay kontrol altına alındı

Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi: Kampüs boşaltıldı, olay kontrol altına alındı

Gümüşhane Üniversitesi merkez kampüsünde görevli bir personel, kadın bir memuru tabancayla rehin aldı. Fakülte çevresi boşaltılırken çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Üniversitenin açıklamasına göre olay kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadı.

Yayınlanma:
Hande barlas Yönetici
Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi: Kampüs boşaltıldı, olay kontrol altına alındı

Gümüşhane Üniversitesi’nin merkez kampüsünde yaşanan silahlı rehine krizi büyük endişeye neden oldu. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde görevli H.T. adlı personel, aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru tabancayla rehin aldı. Olay yerine sevk edilen özel harekât ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, üniversite yönetimi olayın kontrol altına alındığını açıkladı.

SİLAHLI ŞAHIS KADIN MEMURU REHİN ALDI

Edinilen bilgilere göre, uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru tabancayla rehin aldı. Öğle saatlerinde başlayan olay, kısa sürede tüm kampüste hareketliliğe yol açtı.

KAMPÜS BOŞALTILDI, ÇATILARA KESKİN NİŞANCILAR YERLEŞTİRİLDİ

Rehine krizinin ardından fakülteye çok sayıda özel harekât polisi sevk edildi. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı; kampüs çevresi boşaltıldı, giriş çıkışlar kontrol altına alındı ve riskli noktaların çatılarında keskin nişancılar konuşlandırıldı. Polis ekipleri, rehinenin zarar görmemesi için olay anını dakika dakika takip etti.

POLİSİN İKNA ÇABALARI SÜRDÜ

Olay boyunca H.T.’nin elindeki rehineye zarar vermemesi için polis ekipleri uzun süre ikna çalışması yürüttü. Fakülte içinde güvenlik çemberi oluşturulurken, operasyon ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı bekledi. Yetkililer, süreç boyunca tüm adımların rehinenin güvenliği gözetilerek atıldığını belirtti.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ: “OLAY KONTROL ALTINA ALINDI”

Gümüşhane Üniversitesi, yaşanan gelişmeler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Olayın ardından güvenlik birimleri hızlı şekilde müdahale etti.

Rehine krizi kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Kampüse giriş çıkışlar güvenlik gerekçesiyle kontrollü şekilde sağlanıyor.

Benzer olayların yeniden yaşanmaması için idari ve hukuki süreçler başlatıldı.

Üniversite yönetimi, sürecin şeffaf şekilde takip edildiğini ve tüm öğrenci ile personelin güvenliği için gerekli tedbirlerin uygulandığını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

İlgili Haberler

Ramazan öncesi et fiyatları için hangi tedbirler alındı?
Genel
26 Kasım 2025
Ramazan öncesi et fiyatları için hangi tedbirler alındı?

Et ve Süt Kurumu, son günlerde et fiyatlarında görülen dalgalanmalar üzerine açıklama yaparak Ramazan öncesi tüm tedarik ve arz güvenliği hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Kurum, spekülatif fiyat hareketlerine karşı piyasayı yakından izlediklerini belirtti. Et ve Süt Kurumu (ESK), et fiyatlarında yaşanan hareketlilikle ilgili kamuoyunu bilgilendiren yeni bir açıklama yayımladı. Kurum, yıl sonu ve ramazan dönemini kapsayan […]

50 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor: 11. yargı paketi yarın Meclis’e sunuluyor
Genel
26 Kasım 2025
50 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor: 11. yargı paketi yarın Meclis’e sunuluyor

Kamuoyunun yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi’nde önemli adımlar atılıyor. İlk etapta yaklaşık 50 bin mahkûmun tahliye edilmesini sağlayabilecek düzenlemeler içeren paket, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacak. Paketin en dikkat çeken başlıklarından biri ise Covid-19 döneminde ortaya çıkan infaz farklılıklarının giderilmesi. 50 BİN MAHKÛM İÇİN YOL AÇILABİLİR Hazırlıkları tamamlanan 11. Yargı Paketi, özellikle […]

26 Kasım’daki deprem tatbikatı neden bugün gerçekleşmedi?
Genel
26 Kasım 2025
26 Kasım’daki deprem tatbikatı neden bugün gerçekleşmedi?

AFAD tarafından Marmara Bölgesi’nde yapılması planlanan geniş kapsamlı deprem tatbikatı ileri bir tarihe alındı. DMM, tatbikatın iptal edildiği ve yüksek harcama yapıldığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Marmara Bölgesi için hazırlanan ve geniş katılımlı kurumların yer alacağı “Büyük Marmara Depremi Tatbikatı” ertelendi. Bugün yapılması beklenen tatbikata ilişkin ortaya atılan “tatbikat iptal edildi” ve “milyonlarca lira […]

Çelik Kubbe için dev imza! Türkiye 6,5 milyar dolarlık anlaşmayla hava savunmasını güçlendiriyor
Genel
26 Kasım 2025
Çelik Kubbe için dev imza! Türkiye 6,5 milyar dolarlık anlaşmayla hava savunmasını güçlendiriyor

Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe için 6,5 milyar dolar değerinde yeni sözleşmeler imzalandı. Roketsan, ASELSAN ve HAVELSAN’ın yer aldığı projeyle hem taarruzi hem de savunma sistemleri seri üretim aşamasına geçiyor. Türkiye, entegre hava savunma mimarisini güçlendirmek amacıyla stratejik bir adım daha attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen “Çelik Kubbe” projesi kapsamında […]

Kayseri’de dehşet: Polis memuru kayınvalidesini öldürüp intihara kalkıştı
Genel
26 Kasım 2025
Kayseri’de dehşet: Polis memuru kayınvalidesini öldürüp intihara kalkıştı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Demokrasi Mahallesi’nde bir bağ evinde yaşanan olay, ilçeyi yasa boğdu. Miras yüzünden kayınvalidesiyle tartışan polis memuru S.U., çıkan kavga sonrası tabancayla 60 yaşındaki M.M.’yi öldürdü. S.U. daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. MİRAS TARTIŞMASI KATLİAMA DÖNÜŞTÜ Olay saat 13.00 sıralarında 2246 Sokak’ta bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere […]

İddialar gündemi sarstı: 60 yıllık dev fabrika kapanıyor mu?
Genel
26 Kasım 2025
İddialar gündemi sarstı: 60 yıllık dev fabrika kapanıyor mu?

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan ve İzocam’ın Türkiye’de kurduğu ilk üretim tesisi olma özelliğini taşıyan taşyünü fabrikasının kapanacağı yönündeki iddialar bölge gündemini hareketlendirdi. Şirket yönetiminin çalışanlara yaptığı bilgilendirmede, 28 Aralık 2025 itibarıyla üretimin durdurulacağı bilgisini paylaştığı iddia ediliyor. 60 YILLIK TESİSİN KAPANACAĞI İDDİASI İzocam’ın Dilovası’ndaki taşyünü tesisinin kapanacağı yönündeki haberler sektörde ve bölgede büyük şaşkınlık yarattı. […]

20:30, 26 Kasım 2025
MHP ve BBP yeniden karşı karşıya! Krizin adı belli oldu
20:00, 26 Kasım 2025
Xabi Alonso krizi büyüyor! Arda Güler’in tarafı belli oldu
19:30, 26 Kasım 2025
Avrupa’nın dev kulüpleri milli yıldız için sıraya girdi
19:30, 26 Kasım 2025
BİM’e 5’i 1 Arada Saç Şekillendirici Geliyor! 28 Kasım’da Raflarda
19:00, 26 Kasım 2025
Reyting krizi sonrası ‘Bahar’ dizisinde flaş karar
18:15, 26 Kasım 2025
125 bin TL ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı belli oldu: 24 ay vadede aylık taksit kaç TL?
18:10, 26 Kasım 2025
Dilek İmamoğlu Bahçeli’nin ifadelerine tepki gösterdi
18:00, 26 Kasım 2025
Galatasaraylı yıldızlardan derbi mesajı: “Tüm konsantrasyon Fenerbahçe maçında!”