Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı rehine krizi: Kampüs boşaltıldı, olay kontrol altına alındı

Gümüşhane Üniversitesi’nin merkez kampüsünde yaşanan silahlı rehine krizi büyük endişeye neden oldu. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde görevli H.T. adlı personel, aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru tabancayla rehin aldı. Olay yerine sevk edilen özel harekât ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, üniversite yönetimi olayın kontrol altına alındığını açıkladı.

SİLAHLI ŞAHIS KADIN MEMURU REHİN ALDI

Edinilen bilgilere göre, uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru tabancayla rehin aldı. Öğle saatlerinde başlayan olay, kısa sürede tüm kampüste hareketliliğe yol açtı.

KAMPÜS BOŞALTILDI, ÇATILARA KESKİN NİŞANCILAR YERLEŞTİRİLDİ

Rehine krizinin ardından fakülteye çok sayıda özel harekât polisi sevk edildi. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı; kampüs çevresi boşaltıldı, giriş çıkışlar kontrol altına alındı ve riskli noktaların çatılarında keskin nişancılar konuşlandırıldı. Polis ekipleri, rehinenin zarar görmemesi için olay anını dakika dakika takip etti.

POLİSİN İKNA ÇABALARI SÜRDÜ

Olay boyunca H.T.’nin elindeki rehineye zarar vermemesi için polis ekipleri uzun süre ikna çalışması yürüttü. Fakülte içinde güvenlik çemberi oluşturulurken, operasyon ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı bekledi. Yetkililer, süreç boyunca tüm adımların rehinenin güvenliği gözetilerek atıldığını belirtti.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ: “OLAY KONTROL ALTINA ALINDI”

Gümüşhane Üniversitesi, yaşanan gelişmeler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Olayın ardından güvenlik birimleri hızlı şekilde müdahale etti.

Rehine krizi kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Kampüse giriş çıkışlar güvenlik gerekçesiyle kontrollü şekilde sağlanıyor.

Benzer olayların yeniden yaşanmaması için idari ve hukuki süreçler başlatıldı.

Üniversite yönetimi, sürecin şeffaf şekilde takip edildiğini ve tüm öğrenci ile personelin güvenliği için gerekli tedbirlerin uygulandığını vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi