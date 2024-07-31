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Son Dakika! Meclis Olağanüstü Toplantıya Çağrıldı

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Son dakika haberine göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Ağustos’ta meclise olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu tarihte Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas, meclis genel kuruluna hitap edecek ve konuşma yapacak.

MECLİS 15 AĞUSTOS’TA OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzası ile yapılan açıklamada olağanüstü toplantı çağrısı yapıldı. 15 Ağustos’ta TBMM’nin olağanüstü toplanması beklenirken çağrı da şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisini; Filistin halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi hususunda Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15.00’te olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Sayın milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim.”

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