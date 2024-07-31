Cemal Enginyurt TBMM’de Grup Kuracakları İddialarını Doğruladı

Deva Partisi ve Demokrat Parti’nin birleşerek TBMM’de Grup kuracağı iddiaları son günlerde siyasi kulislerde yoğun bir şekilde konuşuluyordu. TBMM’de Grup kurmak için 20 milletvekiline ihtiyaç duyulurken iki partinin birleşmesiyle birlikte 18 milletvekili oluyor. Ancak CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da devreye giriyor.
Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan bir araya gelmiş bu iddialar daha da güçlenmişti. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM’de Grup iddialarına yanıt verdi.
Oda TV’ye açıklamalarda bulunan Cemal enginyurt, grup kuracakları iddialarını doğrularken en az 30 milletvekili ile geleceklerini söyledi.
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