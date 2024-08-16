TBMM Kürsüsünde Dayak Yiyen Ahmet Şık’ın Son Hali Ortaya Çıktı

TBMM’de Can Atalay için yapılan olağanüstü toplantı sırasında çıkan kavgada Alpay Özalan, Ahmet Şık’a yumruk atmıştı. Olay sonrası Ahmet Şık’ın son hali görüntülendi.

TBMM, dün Filistin için bugün de Can Atalay için olağanüstü topladı. Ancak toplantı sırasında kavga çıktı. Ak Partili Alpay Özalan, kürsüde konuşan Ahmet Şık’a yumruk attı. İlk yumrukta Ahmet Şık yere düşerken Alpay Özalan ise kaçtı.

Skandal kavganın ardından TBMM’de yerlerin kan olduğu da görültü. O anlar ise Meclis TV’den an be an yayınlandı. Ahmet Şık, yaşanan kavganın ardından TBMM sıralarında görüntülendi. Yüzünde çizikler olduğu görülen Ahmet Şık’ın gözünün alt tarafından uzun krımızı bir çizik olması da dikka çekti.