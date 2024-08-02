3 Haftada 5 Kat Arttı! Maskeler Geri Mi Dönecek?

Güney Kore’de Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı, Temmuz ayında 5 kattan fazla artış gösterdi. Yetkililer, 65 yaş üstü vatandaşların aşılanma sürecinin Ekim ayında devam edeceğini açıkladı.
Güney Kore, Temmuz ayında Kovid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşadı. The Korea Herald gazetesinin haberine göre, hükümet tarafından yayımlanan verilere göre, hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarının sayısı Temmuz ayında önemli ölçüde arttı.
Güney Kore hükümeti tarafından yayımlanan verilere göre, Temmuz ayının ilk haftasında Kovid-19 nedeniyle 91 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak ayın son haftasında bu sayı 465’e çıkarak 5 kattan fazla bir artış gösterdi. Temmuz ayı genelinde ise Kovid-19 sebebiyle hastaneye kaldırılan kişilerin toplam sayısı 929 olarak belirtildi.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA) yetkilileri, 65 yaş üstü vatandaşların Kovid-19’a karşı aşılanma sürecinin Ekim ayında devam edeceğini duyurdu. Yetkililer, artan vakalar karşısında aşılanmanın önemine vurgu yaparak, yüksek risk grubundaki bireylerin korunmasına yönelik tedbirlerin süreceğini belirtti.
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