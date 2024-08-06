O Emeklilere 6000 TL İLAVE ZAM! TBMM Onay Verdi

Son dakika haberi… O emeklilere ilave zam geliyor. 6000 TL’lik ek zam için TBMM’den onay çıktı.

Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran son dakika haberi duyuruldu. Emekliler uzun zamandan beri ek zam bekliyordu. Özellikle memur emeklisi bir süredir 3600 ek gösterge düzenlemesi ile yapılacak ilave zam kararına odaklanmıştı. Nihayet beklenen Haber geldi. Emeklilere 6.000 TL ilave zam kararı onaylandı. Resmi gazetede yayınlanması ile birlikte de yürürlüğe girecek. Peki emekliye zam ne zaman gelecek? 3600 ek gösterge zammı ne zaman çıkacak?

Türkiye’de bütün emekliler için Temmuz ayında maaş zamları belli oldu. Zam süreci tamamlanırken SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin kök maaşına %24.73, memur ve memur emeklisine ise %19.31 artış yapıldı. En düşük emekli maaşı ise 12.500 TL olarak belirlendi. Emekli maaşına yapılan ilave zam sonrası oluşan maaş farkı ödemelerinin de tarihi belli oldu. Bunların yanı sıra emekliye bir güzel haber daha var. Milyonlarca emeklinin maaşı bir kez daha güncellenecek. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile emeklilere 6.000 TL ilave zam yapılacak. Emekli maaş farkı ödeme tarihleri ve emekliye ilave zam son dakika gelişmesi haberimizde…

EMEKLİYE 3600 EK GÖSTERGE ZAMMI GELECEK?

Emeklilere yeni bir ilave zam haberi verildi. Sadece 4C emeklisini ilgilendiren yeni zam kararı TBMM’den çıkacak. 3600 ek gösterge düzenlemesinin kabul edilmesi ile birlikte memur emeklilerinin maaşlarında maaş aralığına göre 6000 TL’den başlayan ilave artış olacak.

Sadece bu kadar da değil. Aynı zamanda memur ve memur emeklisinin ikramiyeleri de artacak. Yani memurların emeklilik ikramiyelerinde de gösterge artışı olması söz konusu. Beklenen ikramiye artışı ise 200 bin TL kadar olacak.

TBMM’DEN EKİM AYINDA KARAR ÇIKACAK

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği ilave zam kararının tarihi en uzun netleşmedi. Ancak TBMM’nin tatilden dönmesi ile birlikte bu kararında onaylanacağı tahmin ediliyor. Yani 3600 ek gösterge düzenlemesi Ekim ayında görüşülecek. Kabul edilmesi halinde de Cumhurbaşkanı imzası ile resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Böylece emekli maaşlarında da ilave artış söz konusu olacak.

MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ YARIN BAŞLIYOR

Milyonlarca emekli için alınan ilave zam kararı Temmuz ayının son günlerinde resmi gazetede yayınlanmıştı. Böylece en düşük emekli maaşı 10.000 TL’den 12.500 TL’ye yükselmişti. En düşük emekli maaşı alanlar için oluşan zam farkının ödeme tarihleri de netleşti. Yarın yani 7 Ağustos’tan itibaren emekliye IBAN numarası üzerinden 2500 TL fark ödemesi yatacak. Bu ödemeden de sadece SSK ve BAĞ-KUR emeklisi yararlanacak.