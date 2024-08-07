16 Milyon Emekliye SABAH MÜJDESİ! Çifte Ödemeyi Açıkladı: Emeklilere Hayırlı Olsun

Emekli maaş zammı Temmuz 2024 süreci tamamlandı. Hem SSK ve bağ-kur emeklisinin kök maaşı arttırıldı hem de en düşük emekli maaşı yükseldi. Emekliye yapılan zamlar bankaları da harekete geçirdi. Emekli maaş promosyonları için bankalar devreye girerken güncellemeler de peş peşe geldi. Artık birçok bankada promosyon miktarı 24 bin TL’ye kadar ulaşmış durumda. Aynı zamanda emeklilere çifte promosyon fırsatları da sunuluyor. Emekliler bu kapsamda en az 15.000 TL’ye kadar promosyon almaya hak kazanırken çifte promosyon almak için Ekstra başvuru yapılması gerekiyor.
Emekliye zam sürecinin tamamlanması sonrası milyonlarca emekli gözünü bankaların promosyon ücretlerine çevirdi. Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli maaşı artık 12.500 TL’ye yükseldi. Milyonlarca emekli de bu sayede daha yüksek promosyon alma şansına sahip oldu. Çünkü emekli maaşları promosyon sınırlarında üst limite çıktı. Artık bankalarda emeklilere yönelik 24.000 TL’ye Varan promosyon ücretleri sunuluyor. Ayrıca devlet bankası bir adım atarak emekliye çift promosyon imkanı da sunuyor. Vakıfbank tarafından yapılan açıklamaya göre emekli maaşını 3 yıllığına taşıyan ve aynı zamanda TROY kart sahibi olan emekliler çifte ödeme alabiliyor.
SSK bağ-kur ve Emekli Sandığı olan tüm emekliler emekli promosyonu almaya hak kazanıyor. Ayrıca dul ve yetim aylığı alanlara da promosyon veriliyor. Emekli promosyonu alabilmek için Seçtiğiniz bir bankaya gitmek ve maaşınızı 3 yıllığına bu bankadan alacağınızı taahhüt etmek gerekiyor.
Emekli promosyon ücretleri Ocak 2024 itibariyle Zaten yenilenmişti. Şu ana kadar özel bankalarda 18.000 TL’ye kadar promosyon açıklayan bankalar oldu. Aynı zamanda devlet bankalarında da 8000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon fırsatı sunuluyor.
Devlet bankalarından Vakıf Bankası emekliler yılına özel olarak çifte promosyon fırsatı sunuyor. 12.000 TL’ye Varan Maaş promosyonu veren Vakıfbank aynı zamanda ekstra 12.000 TL daha ödeme yapıyor. Çifte promosyonu almak için başvuru şartları da belli oldu.
Ekonomist Muhammet Bayram da Vakıfbank’ın çifte promosyon fırsatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vakıfbank’ın Troy kartını kullanan emeklilerin çift promosyon alabileceğini belirten Bayram, Bu karttan yapılan harcamalara göre ödeme yapılacağını belirtti. Daha detaylı bilgi almak isteyen emekliler Vakıfbank resmi internet sitesini ziyaret ederek yeni promosyonlardan haberdar olabilir.
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