16 Milyon Emekliye SABAH MÜJDESİ! Çifte Ödemeyi Açıkladı: Emeklilere Hayırlı Olsun

16 milyon emekli için sabah müjdesi verildi. Emeklilere çifte promosyon fırsatı var. İlk hamle devlet bankasından geldi.

Emekli maaş zammı Temmuz 2024 süreci tamamlandı. Hem SSK ve bağ-kur emeklisinin kök maaşı arttırıldı hem de en düşük emekli maaşı yükseldi. Emekliye yapılan zamlar bankaları da harekete geçirdi. Emekli maaş promosyonları için bankalar devreye girerken güncellemeler de peş peşe geldi. Artık birçok bankada promosyon miktarı 24 bin TL’ye kadar ulaşmış durumda. Aynı zamanda emeklilere çifte promosyon fırsatları da sunuluyor. Emekliler bu kapsamda en az 15.000 TL’ye kadar promosyon almaya hak kazanırken çifte promosyon almak için Ekstra başvuru yapılması gerekiyor.

Emekliye zam sürecinin tamamlanması sonrası milyonlarca emekli gözünü bankaların promosyon ücretlerine çevirdi. Temmuz zammı ile birlikte en düşük emekli maaşı artık 12.500 TL’ye yükseldi. Milyonlarca emekli de bu sayede daha yüksek promosyon alma şansına sahip oldu. Çünkü emekli maaşları promosyon sınırlarında üst limite çıktı. Artık bankalarda emeklilere yönelik 24.000 TL’ye Varan promosyon ücretleri sunuluyor. Ayrıca devlet bankası bir adım atarak emekliye çift promosyon imkanı da sunuyor. Vakıfbank tarafından yapılan açıklamaya göre emekli maaşını 3 yıllığına taşıyan ve aynı zamanda TROY kart sahibi olan emekliler çifte ödeme alabiliyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ALMA ŞARTLARI NELER?

SSK bağ-kur ve Emekli Sandığı olan tüm emekliler emekli promosyonu almaya hak kazanıyor. Ayrıca dul ve yetim aylığı alanlara da promosyon veriliyor. Emekli promosyonu alabilmek için Seçtiğiniz bir bankaya gitmek ve maaşınızı 3 yıllığına bu bankadan alacağınızı taahhüt etmek gerekiyor.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

Emekli promosyon ücretleri Ocak 2024 itibariyle Zaten yenilenmişti. Şu ana kadar özel bankalarda 18.000 TL’ye kadar promosyon açıklayan bankalar oldu. Aynı zamanda devlet bankalarında da 8000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon fırsatı sunuluyor.

VAKIFBANK EMEKLİYE ÇİFTE PROMOSYON VERİYOR

Devlet bankalarından Vakıf Bankası emekliler yılına özel olarak çifte promosyon fırsatı sunuyor. 12.000 TL’ye Varan Maaş promosyonu veren Vakıfbank aynı zamanda ekstra 12.000 TL daha ödeme yapıyor. Çifte promosyonu almak için başvuru şartları da belli oldu.

ÇİFTE PROMOSYON ALMA ŞARTLARI

Ekonomist Muhammet Bayram da Vakıfbank’ın çifte promosyon fırsatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vakıfbank’ın Troy kartını kullanan emeklilerin çift promosyon alabileceğini belirten Bayram, Bu karttan yapılan harcamalara göre ödeme yapılacağını belirtti. Daha detaylı bilgi almak isteyen emekliler Vakıfbank resmi internet sitesini ziyaret ederek yeni promosyonlardan haberdar olabilir.