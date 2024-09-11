TPF Başkanı Ömer Düzgün: -Perakende Sektörü “Dijital Ticaret” kavramını merkeze alacak”

Haliç Kongre Merkezi’nde 11-12 Eylül’de yoğun katılım…

11-12 Eylül’de İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen, YZB, dijital ve fiziki ticaretin kesişim noktasında, “dijital ticaret” kavramını merkeze alacak.

KEZ YEREL ZİNCİRLER BULUŞUYOR.

Perakende sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan “Yerel Zincirler Buluşuyor” (YZB) etkinliği, bu yıl 15. kez kapılarını açtı.

TPF tarafından gerçekleştirilecek etkinlik, sektörün geleceğini şekillendiren en önemli platformlardan biri olarak dikkat çekiyor. Perakende sektöründeki yeniliklerin, sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağı YZB 2024, binlerce ziyaretçi ve sektör temsilcisini bir araya getirerek her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir sinerji oluşturmayı hedefliyor.

BAŞKAN DÜZGÜN: “15. YZB SEKTÖRÜMÜZÜN BEKLENTİLERİNİ AŞACAK”

TPF Başkanı Ömer Düzgün, “Kıymetli katılımcılar hoş geldiniz” diyerek yaptığı açılış konuşmasında bu yıl 15. kez düzenlenen YZB’nin perakende sektörünün tüm bileşenleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir önem taşıdığını belirterek, “YZB 2024, perakende sektörünün tüm paydaşları için büyük bir buluşma ve ortak aklın yürütülmesi adına önemli fırsatlar sunacak. 11-12 Eylül’deki bu önemli etkinlikte, sektörün beklentilerini fazlasıyla karşılamayı ve gelecek vizyonumuzu birlikte şekillendirmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Düzgün, dijitalleşmenin ve fiziki ticaretin giderek daha fazla iç içe geçtiği bu dönemde, YZB’nin perakende dünyasının geleceğini yeniden tanımlayan bir platform olduğunu vurguladı. Bsşkan Düzgün, “Fijital ticaret, geleceğin iş yapış biçimlerini belirleyecek temel unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bu yılki YZB’de, bu kavramı derinlemesine ele alarak sektöre yeni bir perspektif kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK

YZB 2024, perakende sektörünün geleceğine dair önemli konuların masaya yatırılacağı, üst düzey oturumlar ve panellerle katılımcılara geniş bir vizyon sunmayı amaçlıyor. Etkinlik boyunca, dijitalleşme, tüketici davranışlarındaki değişimler, sürdürülebilirlik ve markalaşma gibi başlıklar etrafında sektörün önde gelen isimleri tarafından önemli sunumlar yapacağız..

“YZB 2024’TEN BEKLENTİLER YÜKSEK”

YZB 2024’ün perakende sektörünün geleceğine dair önemli bir buluşma noktası olduğuna işaret eden Düzgün, etkinliğin fuar bölümüne dair de şunları ekledi: “Fuar alanında, perakende sektöründeki öne çıkan markalar ve ürünlerin yanı sıra tedarik zincirinin tüm unsurları iki gün boyunca buluşma fırsatı yakalayacak. Bu, katılımcılarımız için hem iş geliştirme hem de yeni iş birlikleri kurma açısından büyük fırsatlar sunacak. YZB, her yıl olduğu gibi bu yıl da sektördeki en önemli iş birliklerine ev sahipliği yapacak. YZB 2024, sektörümüzün dinamiklerini yeniden değerlendirmek, yeni fikirler üretmek ve paydaşlarımızla güçlü iş birlikleri kurmak adına büyük fırsatlar sunmuş olacağız” dedi.

PROF. DR. SİNAN CANAN’DAN FİJİTAL ÇAĞDA ZEKA VE YARATICILIĞIN YENİ TANIMI

YZB 2024 Konferansı ve Fuarı’nın dikkat çekici konuşmacılarından AçıkBeyin Kurucu Başkanı Prof. Dr. Sinan Canan olacak. “Fijital Çağda Sınırları Aşmak: Zekâ ve Yaratıcılığın Yeni Tanımı” başlıklı konuşmasıyla katılımcılarla buluşacak olan Prof. Dr. Canan, fiziksel ve dijital sınırların her geçen gün daha fazla iç içe geçtiği modern dünyada doğru bir yaşam kurmanın bilimsel ipuçlarını paylaşacak.

Kaos teorisi, karmaşıklık, doğadaki biçimler gibi genel bilimsel konuların yanı sıra, öğrenme, lisan, zihinsel performans, yaratıcılık, sanat, liderlik ve eğitim gibi konularda da derinlemesine bilgiler sunacak olan Dr. Canan, “İnsanın Fabrika Ayarları” çerçevesinde fabrika ayarlarımıza göre yaşamın sırlarını paylaşacak. Bu kapsamda, “Neden varız”, “İnsanın gelecekteki işi ne olacak?”, “Stresimizi nasıl yönetiriz?” gibi günümüz insanının zihnini meşgul eden sorulara da yanıt arayacak.

“ZİRVEDE YENİ PERAKENDE TRENDLERİ TARTIŞILACAK”

Etkinlikte, eski TCMB Baş Ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ve Sagam Strateji ve Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman, Türkiye’de şirketlerin zorlu koşullar altında nasıl yönetim yapmaları gerektiğini tartışacak.

“Yapay Zeka ve Dijital Olgunluk” panelinde, Galatasaray Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murat Levent Demircan ve diğer uzmanlar, yapay zekanın perakende üzerindeki etkilerini ele alacak.

“Geleceğin Müşterisine Liderlik Edenler” panelinde ise NIQ EEMEA E-Ticaret Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan’ın moderatörlüğünde, önde gelen markaların projeleri ve tüketici trendleri tartışılacak.

DOPDOLU İKİ GÜN GEÇECEK

Ziyaretçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen fuar ve konferans, perakende sektörüne yön verecek yeni stratejilerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Katılımcılar, etkinlik boyunca hem mevcut trendleri yakından takip etme hem de sektördeki yenilikçi çözümlerle tanışma fırsatı bulacaklar. İki gün sürecek olan etkinlikte fuar ve konferans oturumlarının yanı sıra kapanış konserleriyle katılımcılar dopdolu iki gün geçirecek