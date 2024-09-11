Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel Manşet

TPF Başkanı Ömer Düzgün: -Perakende Sektörü “Dijital Ticaret” kavramını merkeze alacak”

Yayınlanma:
ABONE OL

Haliç Kongre Merkezi’nde 11-12 Eylül’de yoğun katılım…

11-12 Eylül’de İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen, YZB, dijital ve fiziki ticaretin kesişim noktasında, “dijital ticaret” kavramını merkeze alacak.

KEZ YEREL ZİNCİRLER BULUŞUYOR.

Perakende sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan “Yerel Zincirler Buluşuyor” (YZB) etkinliği, bu yıl 15. kez kapılarını açtı.

İLGİLİ HABER Süleyman Soylu’dan Ümraniye Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na Ziyaret

#image_title

TPF tarafından gerçekleştirilecek etkinlik, sektörün geleceğini şekillendiren en önemli platformlardan biri olarak dikkat çekiyor. Perakende sektöründeki yeniliklerin, sorunların ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağı YZB 2024, binlerce ziyaretçi ve sektör temsilcisini bir araya getirerek her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir sinerji oluşturmayı hedefliyor.

 

BAŞKAN DÜZGÜN: “15. YZB SEKTÖRÜMÜZÜN BEKLENTİLERİNİ AŞACAK”

 

TPF Başkanı Ömer Düzgün, “Kıymetli katılımcılar hoş geldiniz” diyerek yaptığı açılış konuşmasında bu yıl 15. kez düzenlenen YZB’nin perakende sektörünün tüm bileşenleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir önem taşıdığını belirterek, “YZB 2024, perakende sektörünün tüm paydaşları için büyük bir buluşma ve ortak aklın yürütülmesi adına önemli fırsatlar sunacak. 11-12 Eylül’deki bu önemli etkinlikte, sektörün beklentilerini fazlasıyla karşılamayı ve gelecek vizyonumuzu birlikte şekillendirmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

Başkan Düzgün, dijitalleşmenin ve fiziki ticaretin giderek daha fazla iç içe geçtiği bu dönemde, YZB’nin perakende dünyasının geleceğini yeniden tanımlayan bir platform olduğunu vurguladı. Bsşkan Düzgün, “Fijital ticaret, geleceğin iş yapış biçimlerini belirleyecek temel unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bu yılki YZB’de, bu kavramı derinlemesine ele alarak sektöre yeni bir perspektif kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

 

PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK

 

YZB 2024, perakende sektörünün geleceğine dair önemli konuların masaya yatırılacağı, üst düzey oturumlar ve panellerle katılımcılara geniş bir vizyon sunmayı amaçlıyor. Etkinlik boyunca, dijitalleşme, tüketici davranışlarındaki değişimler, sürdürülebilirlik ve markalaşma gibi başlıklar etrafında sektörün önde gelen isimleri tarafından önemli sunumlar yapacağız..

 

“YZB 2024’TEN BEKLENTİLER YÜKSEK”

 

YZB 2024’ün perakende sektörünün geleceğine dair önemli bir buluşma noktası olduğuna işaret eden Düzgün, etkinliğin fuar bölümüne dair de şunları ekledi: “Fuar alanında, perakende sektöründeki öne çıkan markalar ve ürünlerin yanı sıra tedarik zincirinin tüm unsurları iki gün boyunca buluşma fırsatı yakalayacak. Bu, katılımcılarımız için hem iş geliştirme hem de yeni iş birlikleri kurma açısından büyük fırsatlar sunacak. YZB, her yıl olduğu gibi bu yıl da sektördeki en önemli iş birliklerine ev sahipliği yapacak.    YZB 2024, sektörümüzün dinamiklerini yeniden değerlendirmek, yeni fikirler üretmek ve paydaşlarımızla güçlü iş birlikleri kurmak adına büyük fırsatlar sunmuş olacağız” dedi.

 

 PROF. DR. SİNAN CANAN’DAN FİJİTAL ÇAĞDA ZEKA VE YARATICILIĞIN YENİ TANIMI

 

YZB 2024 Konferansı ve Fuarı’nın dikkat çekici konuşmacılarından AçıkBeyin Kurucu Başkanı Prof. Dr. Sinan Canan olacak. “Fijital Çağda Sınırları Aşmak: Zekâ ve Yaratıcılığın Yeni Tanımı” başlıklı konuşmasıyla katılımcılarla buluşacak olan Prof. Dr. Canan, fiziksel ve dijital sınırların her geçen gün daha fazla iç içe geçtiği modern dünyada doğru bir yaşam kurmanın bilimsel ipuçlarını paylaşacak.

Kaos teorisi, karmaşıklık, doğadaki biçimler gibi genel bilimsel konuların yanı sıra, öğrenme, lisan, zihinsel performans, yaratıcılık, sanat, liderlik ve eğitim gibi konularda da derinlemesine bilgiler sunacak olan Dr. Canan, “İnsanın Fabrika Ayarları” çerçevesinde fabrika ayarlarımıza göre yaşamın sırlarını paylaşacak. Bu kapsamda, “Neden varız”, “İnsanın gelecekteki işi ne olacak?”, “Stresimizi nasıl yönetiriz?” gibi günümüz insanının zihnini meşgul eden sorulara da yanıt arayacak.

 

“ZİRVEDE YENİ  PERAKENDE TRENDLERİ TARTIŞILACAK”

 

Etkinlikte, eski TCMB Baş Ekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ve Sagam Strateji ve Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman, Türkiye’de şirketlerin zorlu koşullar altında nasıl yönetim yapmaları gerektiğini tartışacak.

 

“Yapay Zeka ve Dijital Olgunluk” panelinde, Galatasaray Üniversitesi’nden Doç. Dr. Murat Levent Demircan ve diğer uzmanlar, yapay zekanın perakende üzerindeki etkilerini ele alacak.

 

“Geleceğin Müşterisine Liderlik Edenler” panelinde ise NIQ EEMEA E-Ticaret Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan’ın moderatörlüğünde, önde gelen markaların projeleri ve tüketici trendleri tartışılacak.

 

DOPDOLU İKİ GÜN GEÇECEK

 

Ziyaretçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen fuar ve konferans, perakende sektörüne yön verecek yeni stratejilerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Katılımcılar, etkinlik boyunca hem mevcut trendleri yakından takip etme hem de sektördeki yenilikçi çözümlerle tanışma fırsatı bulacaklar. İki gün sürecek olan etkinlikte fuar ve konferans oturumlarının yanı sıra kapanış konserleriyle katılımcılar dopdolu iki gün geçirecek

author avatar
Admin
See Full Bio
Dijital Ticaret
Haliç Kongre Merkezinde
kavramını merkeze alacak
Ömer Düzgün
Perakende Sektöründe
Perakende Sektörünün
TPF Başkanı
Zirve Buluşması

İlgili Haberler

Çanakkale Bienali: “ZAMANA BIRAKMAK” için geri sayım başladı!

Kreşli Çocuklar Bilim Şenliği İle Eğlenirken Öğrendi

Eyüpsultan’da 4 bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği

Başkan Yüksel, Zabıta Teşkilatının 198. Yıl Dönümünü Ekipleriyle Kutladı

Emeklilikte tarihe takılanlar da hak talep ediyor!

Duran, “TYP’nin adını İUP yapmak ne kazandırır?

İGDAŞ Genel Müdürlüğüne Ender Çolak atandı

YATAK YAN SANAYİ VE TEKNOLOJİ FİRMALARI IBIA EXPO 2024 İSTANBUL’DA

AK Parti’den Özgür Özel’e Dilruba Tepkisi

Av yasağı bitiyor! Balıkçılar vira bismillah diyecek

SARIYERLİLER 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NI BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLADI

Gelenek Değişmedi, Kartal’da Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı