Başkan Barış Ariç : Çin’den Türkiye’ye Yatırımlar Artacak

Çin’de Dış Ticarette İnovasyon ve Büyüme zirvesi yapıldı. Zirvede Türkiye’den Çin Türk Ticaret Derneği Başkanı Barış Ariç bir sunum yaptı. Dernek Başkanı Barış Ariç Çin’de Türkiye’ye bakışın değiştiğini özellikle büyük firmaların Türkiye yatırımlarını açıklamalarından sonra Türkiye’de daha fazla Çinli firma göreceğini söyledi.

Çin’in önemli teknoloji şirketlerinin bir araya gelerek düzenlediği Dış Ticarette İnovasyon ve Büyüme zirvesinde Türkiye pazarı Çinli firmaların ilgi odağı oldu. Çin’in farklı şehirlerinden yüzlerce firmanın, akademisyenin, iş profesyonellerinin katıldığı zirve’nin özel oturum kısmında “dünya’daki belirsizliklerin dış ticarete etkisi” tartışıldı. Paneli Fudan Universitesi Kıdemli Finans Uzmanı Fan Linlu yönetirken Çin’in Exim Bank Direktör yardımcısı Shen Xusheng, Hongkong Ticaret Geliştirme Konseyi Şanghay temsilcisi Wang Yingbei, Dun&Bradstreet Çin Başkan Yardımcısı Xu Renqing ve Çin Türk Ticaret Derneği Başkanı Barış Ariç’de konuşmacı olarak katıldı. Zirve’nin öğleden sonraki oturumunda ise Barış Ariç Türkiye pazarının önemini ve Çinliler için jeopolitik avantajlarını anlattı.

Konuşmasına Çin’li firmaların avrupa pazarlarına girişte yaşadıkları sıkıntılar ve avrupada yükselen ticarette korumacılık akımından bahsederek başlayan Ariç bu korumacılık kavramının avrupada her geçen gün yükseldiğini vurguladı. Önümüzdeki zamanlarda avrupa pazarlarına ihracatın daha da zorlaşabileceğini belirten Çin Ticaret Derneği Başkanı Barış Ariç gelecekte pazarlara girişte yeni bariyerler, yeni regülasyonlar gelebileceğini ifade etti.

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Ariç “ Türkiye bulunduğu lokasyon, dinamik ekonomisi ve avrupa ülkelerine kıyasla hızla büyüyen endüstrisiyle yabancılar için önemli bir ülke. Burada Türkiye ile Çin arasındaki ilişkinin şuandaki mevcut dış Ticaret ilişkisinden farklı olarak ikili işbirliklerinin geliştiği, iki ülke firmalarının kabiliyetlerini birleştirdiği yeni Ticaret modellerine geçmenin artık daha önemli olduğu bir dönemdeyiz. Çinli firmaların üretim, teknoloji, inovasyon ve kapasite güçleri varken Türk firmalarının da endüstri alt yapısı ve Pazar güçleri var. Türkiye Çinli firmalar için stratijik avantajlara sahip bir ülke. Çin’lilerin belirli pazarlara girişlerini kolaylaştıran ve onların çevre ülkelerdeki operasyonlarını yönetebilme kabiliyeti yaratan bir ülke olması hasebiyle çok dikkat çekici. Aynı zamanda Türk şirketleri içinde adeta bir itici güç konumunda. Önümüzdeki süreçte Türkiye’de daha fazla Çin’li firma göreceğiz. Çin’de Türkiye’ye karşı ilgi her geçen gün artıyor. Umarız iki ülke arasındaki bu sinerji ekomiye, ticarete olumlu katkı yapar.