Emekliye Müjde: Maaş Farkı Ödemeleri Hesaplarda

En düşük emekli maaşı TBMM kararıyla 12.500 TL’ye yükseltilmişti. Ancak bu kararın Temmuz ayının son günlerinde alınması ve resmi gazetede yayınlanması ile birlikte emekliler için maaş farkı ödemesi ortaya çıkmıştı. Merakla beklenen maaş farkı ödemelerine ilişkin SGK’dan son dakika açıklaması geldi. Emekliler ATM’ye koşacak. Çünkü maaş farkı ödemeleri hesaplara geçti.
Temmuz ayında emekli maaş zammı süreci kapsamında en düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseltilmişti. Fakat TBMM genel kurulunda alınan zam kararının geç kalması ve resmi gazetede de temmuz ayı sonunda yayınlanması nedeniyle emekliler maaşlarını 10.000 TL olarak almıştı. O nedenle milyonlarca emekliye 2.500 TL’lik bir maaş farkı ödemesi çıktı. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre bugün itibariyle maaş farkı ödemeleri hesaplara geçti.
SGK Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak emekli maaş farkı ödemelerinin 7 Ağustos tarihinde hesaplara geçeceğini duyurmuştu. Bu sabah saatlerinde milyonlarca emeklinin maaş farkı ödemeleri hesaplara yattı. Emekliler ATM aracılığı ile maaş farkı ödemelerini alabilecek. Bankamatik kartı bulunmayan emekliler ise maaş farkı ödemelerini banka şubelerinden de alabilecek.
Ayrıca SGK tarafından yapılan açıklamada, maaş farkı ödemeleri hesaplarına geç yansıyan ya da hiç yansımayan emeklilerin iletişim kanalları aracılığı ile iletişime geçebileceği ifade edildi.
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