Instagram yasağı 16 Ağustos’ta kalacak mı? Yeni gelişme

Instagram ne zaman açılacak? Türkiye’de 1 haftadan bu yana erişim engeli olan Instagram ile ilgili yeni iddia gündemde. İşte Instagram’ın açılacağı tarih…

Instagram erişim engeli 1 haftadan bu yana Türkiye gündeminden düşmüyor. Türkiye’de 60 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Instagram’a katalog suçlara karşı sansür uygulamadığı gerekçesiyle erişim kısıtlandı. Peki Instagram ne zaman açılacak? Instagram erişim engeli kalkacak mı?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, CHP, İYİ Parti ve DEM Parti üyelerinin talebi üzerine 16 Ağustos’ta Instagram erişim yasağını görüşmek üzere toplanacak. AK Parti Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman başkanlığında düzenlenecek toplantı, Instagram’a getirilen erişim yasağının kaldırılması için önemli bir adım olacak.

TOPLANTININ DETAYLARI

Komisyon toplantısı 16 Ağustos Cuma günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Toplantıda, Instagram’ın açılması ve erişim yasağının kaldırılması konuları ele alınacak. Bu süreçte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri ile META (Instagram’ın sahibi) yetkilileri arasında yeni bir görüşme yapılacak.

GÖRÜŞMELERİN GÜNDEMİ: TERÖR TANIMI VE ERİŞİM YASAĞI

Instagram’a getirilen erişim yasağının temel nedenlerinden biri, terör tanımı konusundaki anlaşmazlık. META yetkilileri, PKK’nın uluslararası düzeyde terör örgütü olarak kabul edildiğini belirterek bu konuda algoritmalarını düzelteceklerini ifade etti. Ancak, FETÖ ve YPG için benzer bir karar alınmadı, bu da erişim yasağının sürmesine neden oldu. Önümüzdeki günlerde bu konuda yeni görüşmelerin yapılması planlanıyor.

AK PARTİ’DEN SABIR ÇAĞRISI

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, vatandaşlardan bu konuda biraz daha sabır rica ederek, Instagram erişim yasağıyla ilgili sürecin çözülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ala, “Vatandaşlarımızdan bu konuda biraz sabır rica ediyorum” diyerek, sürecin uzamasının nedenlerini açıkladı.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Instagram yasağının ne zaman kalkacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, yaklaşık 1 haftadır uygulamaya erişim sağlayamıyor ve kısa sürede yasağın kaldırılmasını bekliyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun toplantısı ve BTK ile META yetkilileri arasındaki görüşmeler, bu sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek.