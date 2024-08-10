10 Ağustos maçları! Süper Lig’de bugün kimin maçı var?

Futbol tutkunları başta Süper Lig olmak üzere bugün oynanacak bütün maçları yakından takip ediyor. Süper Lig’de yeni sezon Galatasaray-Hatayspor maçı ile başladı. Bugünkü maç programı da belli oldu. Peki 10 Ağustos Cumartesi bugün kimin maçı var? 10 Ağustos Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig’de günün maçları…
Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun açılış maçında Galatasaray ve Hatayspor karşı karşıya geldi. Galatasaray karşılaşmadan 2-1 Galip ayrılırken yeni sezon heyecanı da tüm hızıyla başladı. Bugün de Süper Lig’de birbirinden heyecanlı karşılaşmalar var. Ayrıca Trendyol 1. Lig maçları da merak ediliyor. Peki 10 Ağustos bugünkü maçlar neler? 10 Ağustos Süper Lig’de bugün kimin maçı var? İşte 10 Ağustos Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları…
Süper Lig’de 10 Ağustos Cumartesi maç programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
19:15 Kasımpaşa- Konyaspor
21:45 Antalyaspor- Göztepe
21:45 Fenerbahçe- Adana Demirspor
Trendyol 1. Lig
19:15 İstanbulspor- Manisa FK
19:15 Yeni Malatyaspor- Pendikspor
21:45 Adanaspor- Esenler Erokspor
21:45 Kocaelispor- Gençlerbirliği
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