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10 Ağustos maçları! Süper Lig’de bugün kimin maçı var?

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Süper Lig’de 2024-2025 yeni sezon heyecanı başladı. Peki 10 Ağustos maçları neler? 10 Ağustos Süper Lig’de bugün kimin maçı var?

Futbol tutkunları başta Süper Lig olmak üzere bugün oynanacak bütün maçları yakından takip ediyor. Süper Lig’de yeni sezon Galatasaray-Hatayspor maçı ile başladı. Bugünkü maç programı da belli oldu. Peki 10 Ağustos Cumartesi bugün kimin maçı var? 10 Ağustos Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig’de günün maçları…

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun açılış maçında Galatasaray ve Hatayspor karşı karşıya geldi. Galatasaray karşılaşmadan 2-1 Galip ayrılırken yeni sezon heyecanı da tüm hızıyla başladı. Bugün de Süper Lig’de birbirinden heyecanlı karşılaşmalar var. Ayrıca Trendyol 1. Lig maçları da merak ediliyor. Peki 10 Ağustos bugünkü maçlar neler? 10 Ağustos Süper Lig’de bugün kimin maçı var? İşte 10 Ağustos Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları…

10 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig’de 10 Ağustos Cumartesi maç programı şöyle:

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Trendyol Süper Lig

19:15 Kasımpaşa- Konyaspor

21:45 Antalyaspor- Göztepe

21:45 Fenerbahçe- Adana Demirspor

Trendyol 1. Lig

19:15 İstanbulspor- Manisa FK

19:15 Yeni Malatyaspor- Pendikspor

21:45 Adanaspor- Esenler Erokspor

21:45 Kocaelispor- Gençlerbirliği

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